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На Украине заявили о повреждении объекта в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 16.12.2023 (обновлено: 10:30 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/vsu-1916165082.html
На Украине заявили о повреждении объекта в подконтрольном ВСУ Херсоне
На Украине заявили о повреждении объекта в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 16.12.2023
На Украине заявили о повреждении объекта в подконтрольном ВСУ Херсоне
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram, что в подконтрольном ВСУ Херсоне в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:28
2023-12-16T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram, что в подконтрольном ВСУ Херсоне в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Прокудина, в результате ночных ударов в подконтрольном Киеву Херсоне зафиксирован взрыв "вблизи инфраструктурного объекта. Имеются повреждения помещений". О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20231216/ukrepleniya-1916149940.html
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в мире, россия, херсон, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине заявили о повреждении объекта в подконтрольном ВСУ Херсоне

Прокудин: в подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден инфраструктурный объект

© AP Photo / Alex BabenkoСотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram, что в подконтрольном ВСУ Херсоне в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Прокудина, в результате ночных ударов в подконтрольном Киеву Херсоне зафиксирован взрыв "вблизи инфраструктурного объекта. Имеются повреждения помещений".
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О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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