На Украине заявили о повреждении объекта в подконтрольном ВСУ Херсоне
Прокудин: в подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден инфраструктурный объект
© AP Photo / Alex BabenkoСотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания
© AP Photo / Alex Babenko
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram, что в подконтрольном ВСУ Херсоне в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Прокудина, в результате ночных ударов в подконтрольном Киеву Херсоне зафиксирован взрыв "вблизи инфраструктурного объекта. Имеются повреждения помещений".
О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.