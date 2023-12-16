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На Украине заявили о повреждении объекта в подконтрольном ВСУ Херсоне

На Украине заявили о повреждении объекта в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 16.12.2023

На Украине заявили о повреждении объекта в подконтрольном ВСУ Херсоне

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram, что в подконтрольном ВСУ Херсоне в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T10:28

2023-12-16T10:28

2023-12-16T10:30

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram, что в подконтрольном ВСУ Херсоне в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Прокудина, в результате ночных ударов в подконтрольном Киеву Херсоне зафиксирован взрыв "вблизи инфраструктурного объекта. Имеются повреждения помещений". О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20231216/ukrepleniya-1916149940.html

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в мире, россия, херсон, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина