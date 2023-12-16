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Зюганов рассказал о личной встрече с Путиным

Зюганов рассказал о личной встрече с Путиным - РИА Новости, 16.12.2023

Зюганов рассказал о личной встрече с Путиным

Вчера состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова после встречи с лидерами фракций, на ней обсудили все РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T11:57

2023-12-16T11:57

2023-12-16T12:51

политика

геннадий зюганов

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вчера состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова после встречи с лидерами фракций, на ней обсудили все вопросы и подвели итоги работы Думы, сообщил РИА Новости Зюганов."Подробно обсудили все вопросы, вчера была обстоятельная встреча, время обязывает, требует… Долго, обстоятельно обсуждали, подводили итоги работы Думы, в том числе и все, что связано с поддержкой наших ребят, которые мужественно и храбро сражаются на передовой… Обсудили все, что связано с укреплением безопасности, науки, образования. В том числе и вдвоем обсудили все проблемы", - сказал Зюганов.Зюганов также добавил, что встреча завершилась после часа ночи, отметив, что президент работает очень напряженно."Я освободился после часа ночи… Президент, кстати, работает очень напряженно, у него, по сути дела, сталинский график", - отметил Зюганов.

https://ria.ru/20231215/shapka-1916126414.html

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политика, геннадий зюганов, владимир путин, россия