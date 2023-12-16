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Зюганов рассказал о личной встрече с Путиным - РИА Новости, 16.12.2023
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11:57 16.12.2023 (обновлено: 12:51 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/vstrecha-1916174560.html
Зюганов рассказал о личной встрече с Путиным
Зюганов рассказал о личной встрече с Путиным - РИА Новости, 16.12.2023
Зюганов рассказал о личной встрече с Путиным
Вчера состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова после встречи с лидерами фракций, на ней обсудили все РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:57
2023-12-16T12:51
политика
геннадий зюганов
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вчера состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова после встречи с лидерами фракций, на ней обсудили все вопросы и подвели итоги работы Думы, сообщил РИА Новости Зюганов."Подробно обсудили все вопросы, вчера была обстоятельная встреча, время обязывает, требует… Долго, обстоятельно обсуждали, подводили итоги работы Думы, в том числе и все, что связано с поддержкой наших ребят, которые мужественно и храбро сражаются на передовой… Обсудили все, что связано с укреплением безопасности, науки, образования. В том числе и вдвоем обсудили все проблемы", - сказал Зюганов.Зюганов также добавил, что встреча завершилась после часа ночи, отметив, что президент работает очень напряженно."Я освободился после часа ночи… Президент, кстати, работает очень напряженно, у него, по сути дела, сталинский график", - отметил Зюганов.
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политика, геннадий зюганов, владимир путин, россия
Политика, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Россия
Зюганов рассказал о личной встрече с Путиным

Путин и Зюганов подвели итоги работы Госдумы во время встречи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вчера состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова после встречи с лидерами фракций, на ней обсудили все вопросы и подвели итоги работы Думы, сообщил РИА Новости Зюганов.
«
"Подробно обсудили все вопросы, вчера была обстоятельная встреча, время обязывает, требует… Долго, обстоятельно обсуждали, подводили итоги работы Думы, в том числе и все, что связано с поддержкой наших ребят, которые мужественно и храбро сражаются на передовой… Обсудили все, что связано с укреплением безопасности, науки, образования. В том числе и вдвоем обсудили все проблемы", - сказал Зюганов.
Зюганов также добавил, что встреча завершилась после часа ночи, отметив, что президент работает очень напряженно.
"Я освободился после часа ночи… Президент, кстати, работает очень напряженно, у него, по сути дела, сталинский график", - отметил Зюганов.
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Вчера, 22:19
 
ПолитикаГеннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссия
 
 
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