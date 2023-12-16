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"Некуда отступать": офицер ВСУ пришел в ярость из-за приказа Зеленского - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:25 16.12.2023 (обновлено: 05:26 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/ukrepleniya-1916149940.html
"Некуда отступать": офицер ВСУ пришел в ярость из-за приказа Зеленского
"Некуда отступать": офицер ВСУ пришел в ярость из-за приказа Зеленского - РИА Новости, 16.12.2023
"Некуда отступать": офицер ВСУ пришел в ярость из-за приказа Зеленского
Украинское руководство запоздало с приказом о масштабном строительстве укреплений, заявил аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T05:25
2023-12-16T05:26
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинское руководство запоздало с приказом о масштабном строительстве укреплений, заявил аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк в интервью украинскому изданию Kyiv Independent."Мы сидим там (на текущих позициях ВСУ. — Прим. ред.) уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) просыпается и предлагает строить укрепления. Где он был все это время?" — пожаловался эксперт.По мнению Кивилюка, заранее подготовленные линии обороны сейчас представляют "критическую" важность для Украины. При этом, по данным издания, солдаты ВСУ нередко жалуются на то, что командование не способно подготовить даже обычные траншеи для отступления с передовых позиций, не говоря уже о более развитой обороне.Находящийся на передовой офицер артиллерии посетовал журналистам на нехватку людей и ресурсов для подготовки укрепленных позиций. По его словам, украинское командование не построило для солдат никаких фортификаций на второй линии обороны и не озаботилось подготовкой деревень к оборонительным боям."Когда русские штурмуют траншеи, нашим ребятам некуда отступать и негде занимать позиции; они вынуждены рыть окопы под пулеметным и снайперским огнем, что уж говорить об артобстрелах", — сообщил офицер ВСУ.Ранее газета Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916147336.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
"Некуда отступать": офицер ВСУ пришел в ярость из-за приказа Зеленского

KI: приказ Зеленского о строительстве укреплений вышел слишком поздно

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее
Солдат ВСУ прячется в траншее - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинское руководство запоздало с приказом о масштабном строительстве укреплений, заявил аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк в интервью украинскому изданию Kyiv Independent.
«
"Мы сидим там (на текущих позициях ВСУ. — Прим. ред.) уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) просыпается и предлагает строить укрепления. Где он был все это время?" — пожаловался эксперт.
По мнению Кивилюка, заранее подготовленные линии обороны сейчас представляют "критическую" важность для Украины. При этом, по данным издания, солдаты ВСУ нередко жалуются на то, что командование не способно подготовить даже обычные траншеи для отступления с передовых позиций, не говоря уже о более развитой обороне.
Находящийся на передовой офицер артиллерии посетовал журналистам на нехватку людей и ресурсов для подготовки укрепленных позиций. По его словам, украинское командование не построило для солдат никаких фортификаций на второй линии обороны и не озаботилось подготовкой деревень к оборонительным боям.
Боевая подготовка военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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"Когда русские штурмуют траншеи, нашим ребятам некуда отступать и негде занимать позиции; они вынуждены рыть окопы под пулеметным и снайперским огнем, что уж говорить об артобстрелах", — сообщил офицер ВСУ.
Ранее газета Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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