https://ria.ru/20231216/ukrepleniya-1916149940.html

"Некуда отступать": офицер ВСУ пришел в ярость из-за приказа Зеленского

"Некуда отступать": офицер ВСУ пришел в ярость из-за приказа Зеленского - РИА Новости, 16.12.2023

"Некуда отступать": офицер ВСУ пришел в ярость из-за приказа Зеленского

Украинское руководство запоздало с приказом о масштабном строительстве укреплений, заявил аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T05:25

2023-12-16T05:25

2023-12-16T05:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856110431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66e6c8d485bfb548843c140eadcd103d.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинское руководство запоздало с приказом о масштабном строительстве укреплений, заявил аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк в интервью украинскому изданию Kyiv Independent."Мы сидим там (на текущих позициях ВСУ. — Прим. ред.) уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) просыпается и предлагает строить укрепления. Где он был все это время?" — пожаловался эксперт.По мнению Кивилюка, заранее подготовленные линии обороны сейчас представляют "критическую" важность для Украины. При этом, по данным издания, солдаты ВСУ нередко жалуются на то, что командование не способно подготовить даже обычные траншеи для отступления с передовых позиций, не говоря уже о более развитой обороне.Находящийся на передовой офицер артиллерии посетовал журналистам на нехватку людей и ресурсов для подготовки укрепленных позиций. По его словам, украинское командование не построило для солдат никаких фортификаций на второй линии обороны и не озаботилось подготовкой деревень к оборонительным боям."Когда русские штурмуют траншеи, нашим ребятам некуда отступать и негде занимать позиции; они вынуждены рыть окопы под пулеметным и снайперским огнем, что уж говорить об артобстрелах", — сообщил офицер ВСУ.Ранее газета Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.

https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916147336.html

https://ria.ru/20231213/tankisty-1915437669.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия