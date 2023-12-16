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Поставляемое на Украину оружие окажется и в США, заявил Бут - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 16.12.2023 (обновлено: 16:27 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916203012.html
Поставляемое на Украину оружие окажется и в США, заявил Бут
Поставляемое на Украину оружие окажется и в США, заявил Бут - РИА Новости, 16.12.2023
Поставляемое на Украину оружие окажется и в США, заявил Бут
Оружие, которое поставляют на Украину, рано или поздно окажется и в США, об этом РИА Новости рассказал Депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:16
2023-12-16T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
виктор бут
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Оружие, которое поставляют на Украину, рано или поздно окажется и в США, об этом РИА Новости рассказал Депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут. "Это не просто растекание оружия, которое они поставляют на Украину различным криминальным и террористическим группировкам, оно рано или поздно появится в самих США. Сейчас известно, что даже мексиканские наркокартели активно скупают все то, что ВСУ продает", - сказал Бут. Он также отметил, что политика США "убивать русских руками украинцев" чревата серьезными последствиями: "Как в русской пословице "Не сей ветер, пожнешь бурю" - я думаю, что бурю Соединенные Штаты и их приспешники пожнут очень скоро". Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В декабре 2022 года между Россией и США состоялся обмен заключенными: Виктор Бут был обменян на американскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, отбывавшую девятилетний срок в России по делу о контрабанде наркотиков.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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в мире, сша, украина, россия, виктор бут, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Виктор Бут, Вооруженные силы Украины
Поставляемое на Украину оружие окажется и в США, заявил Бут

Бут: поставляемое на Украину оружие рано или поздно окажется и в США

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Виктор Бут. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Оружие, которое поставляют на Украину, рано или поздно окажется и в США, об этом РИА Новости рассказал Депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут.
"Это не просто растекание оружия, которое они поставляют на Украину различным криминальным и террористическим группировкам, оно рано или поздно появится в самих США. Сейчас известно, что даже мексиканские наркокартели активно скупают все то, что ВСУ продает", - сказал Бут.
Он также отметил, что политика США "убивать русских руками украинцев" чревата серьезными последствиями: "Как в русской пословице "Не сей ветер, пожнешь бурю" - я думаю, что бурю Соединенные Штаты и их приспешники пожнут очень скоро".
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В декабре 2022 года между Россией и США состоялся обмен заключенными: Виктор Бут был обменян на американскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, отбывавшую девятилетний срок в России по делу о контрабанде наркотиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВиктор БутВооруженные силы Украины
 
 
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