https://ria.ru/20231216/ukraina-1916203012.html

Поставляемое на Украину оружие окажется и в США, заявил Бут

Поставляемое на Украину оружие окажется и в США, заявил Бут - РИА Новости, 16.12.2023

Поставляемое на Украину оружие окажется и в США, заявил Бут

Оружие, которое поставляют на Украину, рано или поздно окажется и в США, об этом РИА Новости рассказал Депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:16

2023-12-16T15:16

2023-12-16T16:27

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Оружие, которое поставляют на Украину, рано или поздно окажется и в США, об этом РИА Новости рассказал Депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут. "Это не просто растекание оружия, которое они поставляют на Украину различным криминальным и террористическим группировкам, оно рано или поздно появится в самих США. Сейчас известно, что даже мексиканские наркокартели активно скупают все то, что ВСУ продает", - сказал Бут. Он также отметил, что политика США "убивать русских руками украинцев" чревата серьезными последствиями: "Как в русской пословице "Не сей ветер, пожнешь бурю" - я думаю, что бурю Соединенные Штаты и их приспешники пожнут очень скоро". Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В декабре 2022 года между Россией и США состоялся обмен заключенными: Виктор Бут был обменян на американскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, отбывавшую девятилетний срок в России по делу о контрабанде наркотиков.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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в мире, сша, украина, россия, виктор бут, вооруженные силы украины