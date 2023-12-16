https://ria.ru/20231216/ukraina-1916182331.html

Новая задача. В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ

Новая задача. В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023

Новая задача. В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ

Генштаб ВСУ решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории, пишет Bild. "Задач наступать и даже... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:51

2023-12-16T12:51

2023-12-16T12:51

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Генштаб ВСУ решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории, пишет Bild. "Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — говорится в публикации. В статье утверждается, что главной задачей ВСУ стало нанесение как можно большего урона живой силе противника. Утверждается, что украинцы при отступлении создают минные поля, а в случае получения нового вооружения: крылатых ракет ATACMS или Taurus, самолетов F-16 или JAS 39, надеются заново пойти в наступление. ВСУ начали 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери: за все это время российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916167809.html

https://ria.ru/20231216/pistorius-1916176453.html

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в мире, германия, россия, вооруженные силы украины