Новая задача. В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ
Bild: генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Генштаб ВСУ решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории, пишет Bild.
"Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — говорится в публикации.
"Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — говорится в публикации.
В статье утверждается, что главной задачей ВСУ стало нанесение как можно большего урона живой силе противника.
Утверждается, что украинцы при отступлении создают минные поля, а в случае получения нового вооружения: крылатых ракет ATACMS или Taurus, самолетов F-16 или JAS 39, надеются заново пойти в наступление.
ВСУ начали 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери: за все это время российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.
Утверждается, что украинцы при отступлении создают минные поля, а в случае получения нового вооружения: крылатых ракет ATACMS или Taurus, самолетов F-16 или JAS 39, надеются заново пойти в наступление.
ВСУ начали 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери: за все это время российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.