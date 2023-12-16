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Новая задача. В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916182331.html
Новая задача. В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ
Новая задача. В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023
Новая задача. В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ
Генштаб ВСУ решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории, пишет Bild. "Задач наступать и даже... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:51
2023-12-16T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Генштаб ВСУ решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории, пишет Bild. "Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — говорится в публикации. В статье утверждается, что главной задачей ВСУ стало нанесение как можно большего урона живой силе противника. Утверждается, что украинцы при отступлении создают минные поля, а в случае получения нового вооружения: крылатых ракет ATACMS или Taurus, самолетов F-16 или JAS 39, надеются заново пойти в наступление. ВСУ начали 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери: за все это время российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916167809.html
https://ria.ru/20231216/pistorius-1916176453.html
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в мире, германия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины
Новая задача. В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ

Bild: генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Генштаб ВСУ решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории, пишет Bild.

"Задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится. То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — говорится в публикации.
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В статье утверждается, что главной задачей ВСУ стало нанесение как можно большего урона живой силе противника.

Утверждается, что украинцы при отступлении создают минные поля, а в случае получения нового вооружения: крылатых ракет ATACMS или Taurus, самолетов F-16 или JAS 39, надеются заново пойти в наступление.

ВСУ начали 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери: за все это время российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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