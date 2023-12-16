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Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области - РИА Новости, 16.12.2023

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области

Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:30

2023-12-16T12:30

2023-12-16T13:10

специальная военная операция на украине

безопасность

роман старовойт

курская область

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области", — написал он.Губернатор призвал других украинских военнослужащих вызывать Волгу на частоте 149.200 и сдаваться, чтобы сохранить собственные жизни.Как отметил накануне президент Владимир Путин, в последнее время резко возросло количество сдающихся в плен бойцов ВСУ. По информации Минобороны, за прошедшую неделю были захвачены и добровольно сдались 82 человека.

курская область

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2023

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безопасность, роман старовойт, курская область