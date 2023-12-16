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Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 16.12.2023 (обновлено: 13:10 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916179239.html
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области - РИА Новости, 16.12.2023
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:30
2023-12-16T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
роман старовойт
курская область
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.&quot;Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области&quot;, — написал он.Губернатор призвал других украинских военнослужащих вызывать Волгу на частоте 149.200 и сдаваться, чтобы сохранить собственные жизни.Как отметил накануне президент Владимир Путин, в последнее время резко возросло количество сдающихся в плен бойцов ВСУ. По информации Минобороны, за прошедшую неделю были захвачены и добровольно сдались 82 человека.
курская область
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безопасность, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Роман Старовойт, Курская область
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области

Старовойт: 6 украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
«

"Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области", — написал он.

Губернатор призвал других украинских военнослужащих вызывать Волгу на частоте 149.200 и сдаваться, чтобы сохранить собственные жизни.

Специально созданная гуманитарная частота 149.200 начала действовать в июле. Желающие сдаться украинские солдаты могут воспользоваться ею и назвать в эфире позывной Волга.

Как отметил накануне президент Владимир Путин, в последнее время резко возросло количество сдающихся в плен бойцов ВСУ. По информации Минобороны, за прошедшую неделю были захвачены и добровольно сдались 82 человека.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоман СтаровойтКурская область
 
 
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