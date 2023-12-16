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Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области - РИА Новости, 16.12.2023
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:30
2023-12-16T12:30
2023-12-16T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
роман старовойт
курская область
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области", — написал он.Губернатор призвал других украинских военнослужащих вызывать Волгу на частоте 149.200 и сдаваться, чтобы сохранить собственные жизни.Как отметил накануне президент Владимир Путин, в последнее время резко возросло количество сдающихся в плен бойцов ВСУ. По информации Минобороны, за прошедшую неделю были захвачены и добровольно сдались 82 человека.
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РИА Новости
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безопасность, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Роман Старовойт, Курская область
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Старовойт: 6 украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области