Стало известно о планах Украины провести новое контрнаступление, пишут СМИ
Die Welt: ВСУ планируют новое контрнаступление в 2024 году
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины готовят в 2024 году новое контрнаступление, утверждает немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге в интервью изданию Die Welt.
"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", — сказал он.
"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", — сказал он.
По его мнению, основным направлением будет Херсонское. Об этом, полагает Ланге, говорит список вооружений, который Украина передала США. В нем перечислены вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.
"В общем и целом украинский заказ намекает на новую попытку перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано", — говорится в публикации.
Издание напоминает, что летом ВСУ пытались преодолеть российскую линию обороны, применив немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley, но контрнаступление обернулось катастрофой.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери: за это время российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.