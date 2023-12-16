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Стало известно о планах Украины провести новое контрнаступление, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 16.12.2023 (обновлено: 15:02 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916169948.html
Стало известно о планах Украины провести новое контрнаступление, пишут СМИ
Стало известно о планах Украины провести новое контрнаступление, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
Стало известно о планах Украины провести новое контрнаступление, пишут СМИ
Вооруженные силы Украины готовят в 2024 году новое контрнаступление, утверждает немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:15
2023-12-16T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины готовят в 2024 году новое контрнаступление, утверждает немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге в интервью изданию Die Welt."Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", — сказал он. По его мнению, основным направлением будет Херсонское. Об этом, полагает Ланге, говорит список вооружений, который Украина передала США. В нем перечислены вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы. "В общем и целом украинский заказ намекает на новую попытку перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано", — говорится в публикации.Издание напоминает, что летом ВСУ пытались преодолеть российскую линию обороны, применив немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley, но контрнаступление обернулось катастрофой.ВСУ начали 4 июня контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери: за это время российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916167809.html
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916158316.html
https://ria.ru/20231216/berbok-1916160761.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Стало известно о планах Украины провести новое контрнаступление, пишут СМИ

Die Welt: ВСУ планируют новое контрнаступление в 2024 году

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVУкраинские военнослужащие около танка
Украинские военнослужащие около танка - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Украинские военнослужащие около танка
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины готовят в 2024 году новое контрнаступление, утверждает немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге в интервью изданию Die Welt.

"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", — сказал он.
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По его мнению, основным направлением будет Херсонское. Об этом, полагает Ланге, говорит список вооружений, который Украина передала США. В нем перечислены вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.
"В общем и целом украинский заказ намекает на новую попытку перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано", — говорится в публикации.
Издание напоминает, что летом ВСУ пытались преодолеть российскую линию обороны, применив немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley, но контрнаступление обернулось катастрофой.
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ВСУ начали 4 июня контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери: за это время российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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