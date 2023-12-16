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На Украине анонсировали вероятное сокращение соцрасходов для населения - РИА Новости, 16.12.2023
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09:14 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916159414.html
На Украине анонсировали вероятное сокращение соцрасходов для населения
На Украине анонсировали вероятное сокращение соцрасходов для населения - РИА Новости, 16.12.2023
На Украине анонсировали вероятное сокращение соцрасходов для населения
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в Telegram, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:14
2023-12-16T09:14
в мире
украина
киев
сша
ирина верещук
денис шмыгаль
даниил гетманцев
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в Telegram, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать. &quot;В 2023 году появились два новых фактора. Согласно с которыми, мы должны все быстро адаптироваться&quot;, - сказала Верещук.По ее словам, конфликт "может продолжаться дольше, чем мы думали сначала". "Во-вторых, ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги", - заявила она. Верещук добавила, что, координируя всех, кто вовлечен в социально-гуманитарное реагирование, правительство стремится реализовать простые и "с быстрой отдачей" проекты. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
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в мире, украина, киев, сша, ирина верещук, денис шмыгаль, даниил гетманцев, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Ирина Верещук, Денис Шмыгаль, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины, Евросоюз
На Украине анонсировали вероятное сокращение соцрасходов для населения

Вице-премьер Верещук: Украина может сократить соцрасходы из-за дефицита бюджета

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в Telegram, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать.
«

"В 2023 году появились два новых фактора. Согласно с которыми, мы должны все быстро адаптироваться", - сказала Верещук.

По ее словам, конфликт "может продолжаться дольше, чем мы думали сначала". "Во-вторых, ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги", - заявила она.
Верещук добавила, что, координируя всех, кто вовлечен в социально-гуманитарное реагирование, правительство стремится реализовать простые и "с быстрой отдачей" проекты.
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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В миреУкраинаКиевСШАИрина ВерещукДенис ШмыгальДаниил ГетманцевВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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