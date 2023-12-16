https://ria.ru/20231216/ukraina-1916158316.html
Аргентина передаст Украине российскую технику, пишут СМИ
Аргентина передаст Украине российскую технику, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
Аргентина передаст Украине российскую технику, пишут СМИ
Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт, сообщил портал Noticias Urbanas со ссылкой на Военно-воздушные РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:03
2023-12-16T09:03
2023-12-16T16:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт, сообщил портал Noticias Urbanas со ссылкой на Военно-воздушные силы латиноамериканской страны."ВВС объявили, что пожертвуют два российских вертолета Mи-171E Украине", — говорится в публикации.Аргентина получила эти вертолеты в гражданском исполнении в 2011 году. Предполагалось использовать их в арктических проектах. Позже аргентинские власти рассматривали возможность приобретения дополнительных машин.Два вертолета, которые предполагается передать Украине, сейчас не летают, поскольку нуждаются в ремонте.Десятого декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал украинский президент Владимир Зеленский, позже у него состоялась двусторонняя встреча с Милеем.Новый президент Аргентины не раз заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и некоторые министерства, сократив госаппарат.
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916155319.html
https://ria.ru/20231123/milley-1911218618.html
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Аргентина передаст Украине российскую технику, пишут СМИ
Noticias Urbanas: Аргентина передаст Украине два российских вертолета Ми-171E