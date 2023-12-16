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Аргентина передаст Украине российскую технику, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 16.12.2023 (обновлено: 16:45 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916158316.html
Аргентина передаст Украине российскую технику, пишут СМИ
Аргентина передаст Украине российскую технику, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
Аргентина передаст Украине российскую технику, пишут СМИ
Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт, сообщил портал Noticias Urbanas со ссылкой на Военно-воздушные РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:03
2023-12-16T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
аргентина
владимир зеленский
киев
буэнос-айрес (город)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт, сообщил портал Noticias Urbanas со ссылкой на Военно-воздушные силы латиноамериканской страны."ВВС объявили, что пожертвуют два российских вертолета Mи-171E Украине", — говорится в публикации.Аргентина получила эти вертолеты в гражданском исполнении в 2011 году. Предполагалось использовать их в арктических проектах. Позже аргентинские власти рассматривали возможность приобретения дополнительных машин.Два вертолета, которые предполагается передать Украине, сейчас не летают, поскольку нуждаются в ремонте.Десятого декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал украинский президент Владимир Зеленский, позже у него состоялась двусторонняя встреча с Милеем.Новый президент Аргентины не раз заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и некоторые министерства, сократив госаппарат.
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916155319.html
https://ria.ru/20231123/milley-1911218618.html
аргентина
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в мире, аргентина, владимир зеленский, киев, буэнос-айрес (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аргентина, Владимир Зеленский, Киев, Буэнос-Айрес (город)
Аргентина передаст Украине российскую технику, пишут СМИ

Noticias Urbanas: Аргентина передаст Украине два российских вертолета Ми-171E

© AFP 2023 / STRВертолет Ми-171Е, принадлежащий Аргентине
Вертолет Ми-171Е, принадлежащий Аргентине - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AFP 2023 / STR
Вертолет Ми-171Е, принадлежащий Аргентине
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Буэнос-Айрес планирует передать Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт, сообщил портал Noticias Urbanas со ссылкой на Военно-воздушные силы латиноамериканской страны.
"ВВС объявили, что пожертвуют два российских вертолета Mи-171E Украине", — говорится в публикации.
Лидеры Евросоюза во время пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе, проходившего 14-15 декабря - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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08:21
Аргентина получила эти вертолеты в гражданском исполнении в 2011 году. Предполагалось использовать их в арктических проектах. Позже аргентинские власти рассматривали возможность приобретения дополнительных машин.
Два вертолета, которые предполагается передать Украине, сейчас не летают, поскольку нуждаются в ремонте.
Десятого декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал украинский президент Владимир Зеленский, позже у него состоялась двусторонняя встреча с Милеем.
Новый президент Аргентины не раз заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и некоторые министерства, сократив госаппарат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАргентинаВладимир ЗеленскийКиевБуэнос-Айрес (город)
 
 
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