https://ria.ru/20231216/ukraina-1916150240.html

Украинский фонд для СМИ оказался спонсором легиона "Свобода России"*

Украинский фонд для СМИ оказался спонсором легиона "Свобода России"* - РИА Новости, 16.12.2023

Украинский фонд для СМИ оказался спонсором легиона "Свобода России"*

Украинский фонд, созданный украинскими журналистами для оказания помощи представителям СМИ, собирает деньги для легиона "Свобода России"*, свидетельствуют... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T05:28

2023-12-16T05:28

2023-12-16T05:43

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинский фонд, созданный украинскими журналистами для оказания помощи представителям СМИ, собирает деньги для легиона "Свобода России"*, свидетельствуют проанализированные РИА Новости данные.На сайте легиона "Свобода России"* указаны реквизиты счета для финансовой помощи: он принадлежит благотворительной организации "Фонд 24.02". На портале также утверждается, что его создавали "журналисты для журналистов". В частности, там говорится, что организация проводит тренинги по вопросам безопасности, оказывает консультационную и гуманитарную помощь сотрудникам СМИ."Более 900 реципиентов (с 24 февраля 2022 года) получили помощь от Фонда 2402. Из них более 20 редакций украинских изданий обеспечены бронежилетами и шлемами, более сотни журналистов, фрилансеров, фиксеров, локальных продюсеров получили средства защиты и техническое оборудование для работы в опасных условиях", — говорится на сайте.Соучредитель и исполнительный директор фонда — родившаяся в России, а в 2015 году получившая украинское гражданство журналист, телеведущая и основатель украинского издания "Заборона медиа" (переводится как "Запрет медиа") Катерина Сергацкова. Согласно данным из открытых источников, она покинула постсоветскую республику в 2020 году из-за якобы поступивших в ее адрес угроз. Еще один соучредитель организации — медиаменеджер, видеопродюсер Роман Степанович. Фонд зарегистрировали в апреле 2023 года.В феврале Верховный суд признал легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в стране. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников легиона в России как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1. * Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231004/sbu-1900332131.html

https://ria.ru/20231004/ss-1900500889.html

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