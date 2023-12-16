В ресторанах Киева начали раздавать повестки, сообщают СМИ
"Страна.ua": силовики в форме СБУ раздают повестки посетителям ресторанов Киева
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правоохранители в форме СБУ в сопровождении людей в камуфляже проводят рейды по крупным ресторанам Киева, чтобы раздавать повестки посетителям, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на неназванный источник.
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"Внезапно появляются человек 25-30, у всех начинают проверять документы. Это фактически началось со вчерашнего дня (14 декабря - ред.)... Причину, намерения и последствия пока никто не объясняет", рассказал изданию неназванный источник.
Издание отмечает со ссылкой на заявление неназванного источника из СБУ, что сотрудники службы совместно с подразделениями МВД и миграционной службы Украины реализуют в Киеве "контрдиверсионные меры безопасности".
"В рамках проверки общественных заведений, которые проходят уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности. В то же время представители ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила воинского учета", - заявил изданию источник в СБУ.
Как заявил изданию один из крупных киевских рестораторов, военкомы не могут зайти в рестораны без сотрудников СБУ. "Сейчас (15 декабря - ред.) они вручают повестки персоналу и гостям", - сказал он.
Ранее "Страна.ua" со ссылкой на свидетелей сообщало, что свыше полусотни сотрудников военкоматов пришли в один из спортзалов Одессы для вручения повесток посетителям. Украинские СМИ также ранее сообщали, что сотрудники военкоматов приходили с рейдами в спортзалы Киева, Одессы, Днепропетровска, Ужгорода. Там посетителям и сотрудникам учреждения вручали повестки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.