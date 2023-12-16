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Хуситы заявили об ударе по Израилю с помощью беспилотников - РИА Новости, 16.12.2023
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14:59 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/udar-1916200777.html
Хуситы заявили об ударе по Израилю с помощью беспилотников
Хуситы заявили об ударе по Израилю с помощью беспилотников - РИА Новости, 16.12.2023
Хуситы заявили об ударе по Израилю с помощью беспилотников
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что совершило военную операцию с помощью беспилотников против целей в районе израильского... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:59
2023-12-16T14:59
в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ансар алла
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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что совершило военную операцию с помощью беспилотников против целей в районе израильского Эйлата. Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в соцсети X."ВВС йеменских вооруженных сил провели военную операцию против важных целей в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлата - ред.) на юге оккупированной Палестины с помощью большой партии беспилотников", - сказал он. Ранее в субботу египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что средства противовоздушной обороны Египта сбили летающий объект около побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ансар Алла
Хуситы заявили об ударе по Израилю с помощью беспилотников

Хуситы заявили, что ударили с помощью БПЛА по целям в районе израильского Эйлата

© AP Photo / Hani MohammedХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
Хуситы. Архивное фото
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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что совершило военную операцию с помощью беспилотников против целей в районе израильского Эйлата. Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в соцсети X.
"ВВС йеменских вооруженных сил провели военную операцию против важных целей в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлата - ред.) на юге оккупированной Палестины с помощью большой партии беспилотников", - сказал он.
Ранее в субботу египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что средства противовоздушной обороны Египта сбили летающий объект около побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова.
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В миреИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнсар Алла
 
 
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