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Хуситы заявили об ударе по Израилю с помощью беспилотников

Хуситы заявили об ударе по Израилю с помощью беспилотников - РИА Новости, 16.12.2023

Хуситы заявили об ударе по Израилю с помощью беспилотников

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что совершило военную операцию с помощью беспилотников против целей в районе израильского... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:59

2023-12-16T14:59

2023-12-16T14:59

в мире

израиль

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ансар алла

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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что совершило военную операцию с помощью беспилотников против целей в районе израильского Эйлата. Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в соцсети X."ВВС йеменских вооруженных сил провели военную операцию против важных целей в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлата - ред.) на юге оккупированной Палестины с помощью большой партии беспилотников", - сказал он. Ранее в субботу египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что средства противовоздушной обороны Египта сбили летающий объект около побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова.

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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла