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Удар по Зеленскому. На Западе услышали слова Путина об Украине - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 16.12.2023 (обновлено: 15:06 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/udar-1916150499.html
Удар по Зеленскому. На Западе услышали слова Путина об Украине
Удар по Зеленскому. На Западе услышали слова Путина об Украине - РИА Новости, 16.12.2023
Удар по Зеленскому. На Западе услышали слова Путина об Украине
Президент России Владимир Путин высмеял отдаление Запада от Украины, пишет Bloomberg. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T05:50
2023-12-16T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
евросоюз
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высмеял отдаление Запада от Украины, пишет Bloomberg."Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается", — говорится в статье.Как отмечают авторы, Запад поменял отношение к президенту Украины после неудачного контрнаступления ВСУ. Теперь киевские власти столкнулись с уменьшением финансирования со стороны США и ЕС, добавили журналисты.Подводя итоги года, Путин заявил, что Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности. По его словам, Киеву все привозят "на халяву, но эта халява, когда-то может закончиться" и, судя по всему, "заканчивается помаленьку".Кроме того, Путин не раз отмечал, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231216/oruzhie-1916142186.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, США, Владимир Зеленский
Удар по Зеленскому. На Западе услышали слова Путина об Украине

Bloomberg: Путин насмехается над Зеленским из-за финансовых проблем Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высмеял отдаление Запада от Украины, пишет Bloomberg.
«
"Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается", — говорится в статье.
Как отмечают авторы, Запад поменял отношение к президенту Украины после неудачного контрнаступления ВСУ. Теперь киевские власти столкнулись с уменьшением финансирования со стороны США и ЕС, добавили журналисты.
Подводя итоги года, Путин заявил, что Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности. По его словам, Киеву все привозят "на халяву, но эта халява, когда-то может закончиться" и, судя по всему, "заканчивается помаленьку".
Кроме того, Путин не раз отмечал, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения России - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСШАВладимир Зеленский
 
 
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