https://ria.ru/20231216/udar-1916150499.html

Удар по Зеленскому. На Западе услышали слова Путина об Украине

Удар по Зеленскому. На Западе услышали слова Путина об Украине - РИА Новости, 16.12.2023

Удар по Зеленскому. На Западе услышали слова Путина об Украине

Президент России Владимир Путин высмеял отдаление Запада от Украины, пишет Bloomberg. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T05:50

2023-12-16T05:50

2023-12-16T15:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высмеял отдаление Запада от Украины, пишет Bloomberg."Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается", — говорится в статье.Как отмечают авторы, Запад поменял отношение к президенту Украины после неудачного контрнаступления ВСУ. Теперь киевские власти столкнулись с уменьшением финансирования со стороны США и ЕС, добавили журналисты.Подводя итоги года, Путин заявил, что Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности. По его словам, Киеву все привозят "на халяву, но эта халява, когда-то может закончиться" и, судя по всему, "заканчивается помаленьку".Кроме того, Путин не раз отмечал, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231216/oruzhie-1916142186.html

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Максим Горбачев

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