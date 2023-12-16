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Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии - РИА Новости, 16.12.2023
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17:55 16.12.2023 (обновлено: 17:58 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html
Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии
Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии - РИА Новости, 16.12.2023
Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил газете Sabah, что Анкара считает неприемлемыми военные учения США с представителями запрещённой в стране... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:55
2023-12-16T17:58
в мире
турция
яшар гюлер
сша
сирия
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил газете Sabah, что Анкара считает неприемлемыми военные учения США с представителями запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) в Сирии, внимательно следит за ситуацией. Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной Анкарой террористической. Одной из актуальных тем общественно-политической жизни Турции стали совместные учения США и РПК в Сирии. "Ни одно из их действий с террористами YPG не является приемлемым. Я уже говорил, что они обучают террористов пользоваться вертолетами. На прошлой неделе они снова провели учения с террористами. Мы внимательно следим за каждым событием. Эта ситуация неприемлема", - приводит слова министра газета.
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сша
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в мире, турция, яшар гюлер, сша, сирия, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Яшар Гюлер, США, Сирия, Рабочая партия Курдистана
Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии

Глава Минобороны Турции Гюлер назвал учения США с РПК в Сирии неприемлемыми

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные в Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил газете Sabah, что Анкара считает неприемлемыми военные учения США с представителями запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) в Сирии, внимательно следит за ситуацией.
Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной Анкарой террористической. Одной из актуальных тем общественно-политической жизни Турции стали совместные учения США и РПК в Сирии.
"Ни одно из их действий с террористами YPG не является приемлемым. Я уже говорил, что они обучают террористов пользоваться вертолетами. На прошлой неделе они снова провели учения с террористами. Мы внимательно следим за каждым событием. Эта ситуация неприемлема", - приводит слова министра газета.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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В миреТурцияЯшар ГюлерСШАСирияРабочая партия Курдистана
 
 
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