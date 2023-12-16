https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html

Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии

Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии - РИА Новости, 16.12.2023

Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил газете Sabah, что Анкара считает неприемлемыми военные учения США с представителями запрещённой в стране... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T17:55

2023-12-16T17:55

2023-12-16T17:58

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яшар гюлер

сша

сирия

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил газете Sabah, что Анкара считает неприемлемыми военные учения США с представителями запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) в Сирии, внимательно следит за ситуацией. Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной Анкарой террористической. Одной из актуальных тем общественно-политической жизни Турции стали совместные учения США и РПК в Сирии. "Ни одно из их действий с террористами YPG не является приемлемым. Я уже говорил, что они обучают террористов пользоваться вертолетами. На прошлой неделе они снова провели учения с террористами. Мы внимательно следим за каждым событием. Эта ситуация неприемлема", - приводит слова министра газета.

https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html

турция

сша

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, яшар гюлер, сша, сирия, рабочая партия курдистана