https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html
Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии
Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии - РИА Новости, 16.12.2023
Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил газете Sabah, что Анкара считает неприемлемыми военные учения США с представителями запрещённой в стране... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:55
2023-12-16T17:55
2023-12-16T17:58
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турция
яшар гюлер
сша
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АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил газете Sabah, что Анкара считает неприемлемыми военные учения США с представителями запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) в Сирии, внимательно следит за ситуацией. Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной Анкарой террористической. Одной из актуальных тем общественно-политической жизни Турции стали совместные учения США и РПК в Сирии. "Ни одно из их действий с террористами YPG не является приемлемым. Я уже говорил, что они обучают террористов пользоваться вертолетами. На прошлой неделе они снова провели учения с террористами. Мы внимательно следим за каждым событием. Эта ситуация неприемлема", - приводит слова министра газета.
https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, яшар гюлер, сша, сирия, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Яшар Гюлер, США, Сирия, Рабочая партия Курдистана
Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии
Глава Минобороны Турции Гюлер назвал учения США с РПК в Сирии неприемлемыми