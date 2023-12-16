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В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2023
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21:10 16.12.2023 (обновлено: 21:21 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/trevoga-1916242085.html
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2023
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и ряде соседних регионов на севере и востоке страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T21:10
2023-12-16T21:21
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и ряде соседних регионов на севере и востоке страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Киеве и столичном регионе, а также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы украины, россия
В мире, Киев, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и шести областях

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и ряде соседних регионов на севере и востоке страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога звучит в Киеве и столичном регионе, а также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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