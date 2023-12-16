https://ria.ru/20231216/trevoga-1916164280.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:20
2023-12-16T10:20
2023-12-16T10:20
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
харьковская область
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревогу сперва объявили в Днепропетровской области Украины (в 09.49 мск), в 09.53 тревога раздалась в Харьковской области.
https://ria.ru/20231216/pozhar-1916160876.html
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в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу