https://ria.ru/20231216/trevoga-1916164280.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T10:20

2023-12-16T10:20

2023-12-16T10:20

специальная военная операция на украине

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украина

днепропетровская область

харьковская область

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревогу сперва объявили в Днепропетровской области Украины (в 09.49 мск), в 09.53 тревога раздалась в Харьковской области.

https://ria.ru/20231216/pozhar-1916160876.html

украина

днепропетровская область

харьковская область

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в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область