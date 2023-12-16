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Трамп процитировал Путина, чтобы доказать, что демократия в США в опасности
Трамп процитировал Путина, чтобы доказать, что демократия в США в опасности - РИА Новости, 17.12.2023
Трамп процитировал Путина, чтобы доказать, что демократия в США в опасности
Бывший президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в Штатах в опасности. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-16T23:57
2023-12-16T23:57
2023-12-17T07:57
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в Штатах в опасности. Путин в сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума прокомментировал судебное преследование Трампа в США: "Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента". "Даже Владимир Путин, кто-нибудь слышал о Владимире Путине из России? Он сказал, что Байден, и это цитата: "Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии". Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу", - сказал Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Россия готова выстраивать отношения с США, это важно и нужно, заявил на своей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года. Когда в США произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других, тогда будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, отметил российский лидер.
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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия
Трамп процитировал Путина, чтобы доказать, что демократия в США в опасности
Трамп процитировал Путина о "гнилости американской системы"
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в Штатах в опасности.
Путин в сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума прокомментировал судебное преследование Трампа в США: "Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента".
"Земли свободных" больше нет
"Даже Владимир Путин, кто-нибудь слышал о Владимире Путине из России
? Он сказал, что Байден, и это цитата: "Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии". Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу", - сказал Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Россия готова выстраивать отношения с США, это важно и нужно, заявил на своей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года. Когда в США произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других, тогда будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, отметил российский лидер.
У них все пропало: в США скоро установится диктатура