https://ria.ru/20231216/taraschanets-1916188326.html

Власти Киева снесли памятник экипажу бронепоезда "Таращанец"

Власти Киева снесли памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" - РИА Новости, 16.12.2023

Власти Киева снесли памятник экипажу бронепоезда "Таращанец"

В Дарницком районе Киева снесли монумент экипажу советского бронепоезда "Таращанец", сообщило издание "Обозреватель" в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T13:26

2023-12-16T13:26

2023-12-16T16:08

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Дарницком районе Киева снесли монумент экипажу советского бронепоезда "Таращанец", сообщило издание "Обозреватель" в Telegram-канале."В Дарницком районе Киева коммунальщики убрали еще один памятник. На этот раз из одноименного парка убрали монумент "Таращанец", получивший свое название в честь одноименного советского бронепоезда", — говорится в посте.На сопровождающих публикацию кадрах видно, что монумент погрузили на грузовик и увезли. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Весной Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.

https://ria.ru/20231209/schors-1914802631.html

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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины