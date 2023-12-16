Власти Киева снесли памятник экипажу бронепоезда "Таращанец"
В Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец"
© Фото : соцсетиСнесенный памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в Киеве
© Фото : соцсети
Снесенный памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в Киеве
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Дарницком районе Киева снесли монумент экипажу советского бронепоезда "Таращанец", сообщило издание "Обозреватель" в Telegram-канале.
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"В Дарницком районе Киева коммунальщики убрали еще один памятник. На этот раз из одноименного парка убрали монумент "Таращанец", получивший свое название в честь одноименного советского бронепоезда", — говорится в посте.
На сопровождающих публикацию кадрах видно, что монумент погрузили на грузовик и увезли.
Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" находился в центре одноименного парка недалеко от Дарницкого железнодорожного вокзала. В первый раз его установили там еще в 1939-м, но во время оккупации Киева нацистами в 1941-1943 годах он был уничтожен. Новый монумент поставили в 1974 году, его автором стал скульптор Валентин Зноба. Памятник по сути был надгробным, поскольку располагался на месте захоронения экипажа, защищавшего Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии Антона Деникина.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Весной Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.