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В Таиланде продлили время работы ночных клубов
В Таиланде продлили время работы ночных клубов - РИА Новости, 16.12.2023
В Таиланде продлили время работы ночных клубов
Ночные увеселительные заведения, расположенные в туристических зонах Таиланда, в том числе бары и ночные клубы, с пятницы меняют часы работы: вместо двух часов... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T01:25
2023-12-16T01:25
2023-12-16T01:25
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БАНГКОК, 16 дек – РИА Новости. Ночные увеселительные заведения, расположенные в туристических зонах Таиланда, в том числе бары и ночные клубы, с пятницы меняют часы работы: вместо двух часов ночи они теперь будут закрываться в четыре часа утра, сообщает корреспондент РИА Новости.Новый порядок работы ночных клубов, баров и подобных увеселительных заведений вводится только для туристических зон в нескольких провинциях Таиланда – Чонбури (курортный город Паттайя), Чиангмай, Пхукет и в столице страны Бангкоке. На каких именно участках туристических зон ночная жизнь продлевается, решает провинциальная администрация. На острове Пхукет, например, новый порядок работы будет действовать в шести определенных властями зонах на улице Бангла в районе пляжа Патонг и в 106 из 229 увеселительных и развлекательных заведениях, расположенных в других районах острова. В Паттайе главной зоной, в которой увеселительные заведения будут открыты до четырех утра, станет Walking Street, пешеходная улица с ночными барами, клубами и поздно работающими ресторанами (на рестораны новые часы работы официально не распространяются). В Бангкоке, помимо Патпонга, района увеселительных заведений между улицами Силом и Суравонг в деловом и туристическом центре города, по новому распорядку будут работать ряд ночных клубов в других частях города, в которых часто бывают туристы, в том числе в районах Сукхумвит и Суттхисан. Власти подготовили для всех зон, где продлеваются часы работы ночных заведений, дополнительные меры безопасности – от дополнительных полицейских патрулей, видеокамер наблюдения, пунктов оказания медицинской помощи, дежурств дополнительных экипажей спасателей и пожарных до таких мер, как, например, введенное в действие на Пхукете ночное дежурство пляжных спасателей. Одновременно полиция и администрация соответствующих провинций и районов усилят борьбу с нелегальным распространением наркотиков на всех территориях, где с 15 декабря ночная жизнь продлится на два часа. Продление часов работы ночных заведений в туристических зонах стало одной из мер привлечения туристов, наряду с продлением безвизового пребывания для россиян с 30 до 90 дней и облегчения визового режима для граждан Китая и Индии.
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туризм, новости - туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд, паттайя, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Пхукет (остров), Таиланд, Паттайя, куда можно лететь, Отдых на море
В Таиланде продлили время работы ночных клубов
Ночные заведения в туристических зонах Таиланда теперь работают до четырех утра
БАНГКОК, 16 дек – РИА Новости. Ночные увеселительные заведения, расположенные в туристических зонах Таиланда, в том числе бары и ночные клубы, с пятницы меняют часы работы: вместо двух часов ночи они теперь будут закрываться в четыре часа утра, сообщает корреспондент РИА Новости.
Новый порядок работы ночных клубов, баров и подобных увеселительных заведений вводится только для туристических зон в нескольких провинциях Таиланда – Чонбури
(курортный город Паттайя
), Чиангмай, Пхукет
и в столице страны Бангкоке
.
На каких именно участках туристических зон ночная жизнь продлевается, решает провинциальная администрация. На острове Пхукет, например, новый порядок работы будет действовать в шести определенных властями зонах на улице Бангла в районе пляжа Патонг и в 106 из 229 увеселительных и развлекательных заведениях, расположенных в других районах острова.
В Паттайе главной зоной, в которой увеселительные заведения будут открыты до четырех утра, станет Walking Street, пешеходная улица с ночными барами, клубами и поздно работающими ресторанами (на рестораны новые часы работы официально не распространяются).
В Бангкоке, помимо Патпонга, района увеселительных заведений между улицами Силом и Суравонг в деловом и туристическом центре города, по новому распорядку будут работать ряд ночных клубов в других частях города, в которых часто бывают туристы, в том числе в районах Сукхумвит и Суттхисан.
Власти подготовили для всех зон, где продлеваются часы работы ночных заведений, дополнительные меры безопасности – от дополнительных полицейских патрулей, видеокамер наблюдения, пунктов оказания медицинской помощи, дежурств дополнительных экипажей спасателей и пожарных до таких мер, как, например, введенное в действие на Пхукете ночное дежурство пляжных спасателей.
Одновременно полиция и администрация соответствующих провинций и районов усилят борьбу с нелегальным распространением наркотиков на всех территориях, где с 15 декабря ночная жизнь продлится на два часа.
Продление часов работы ночных заведений в туристических зонах стало одной из мер привлечения туристов, наряду с продлением безвизового пребывания для россиян с 30 до 90 дней и облегчения визового режима для граждан Китая
и Индии
.
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