Ученые в США научились выявлять риск появления мыслей о суициде
SanDiego Today: ученые из США научились выявлять риск появления мыслей о суициде
© iStock.com / janiecbrosУченые работают в лаборатории
© iStock.com / janiecbros
Ученые работают в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ученые Калифорнийского университета в американском городе Сан-Диего обнаружили в крови людей, страдающих депрессией, соединения, которые сигнализируют о более высоком риске возникновения суицидальных мыслей, сообщило издание UC San Diego Today.
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"Если у нас есть 100 человек, которые или страдают от депрессии и суицидальных мыслей, или нет, мы могли бы точно определить 85-90 человек, находящихся в зоне наибольшего риска, на основе пяти метаболитов у мужчин и еще пяти - у женщин", - приводит издание слова доктора медицинских наук, профессора кафедры медицины, педиатрии и патологии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Робера Навье.
Ученые провели исследования образцов крови 99 участников с депрессией и суицидальными мыслями, не поддающимися лечению, и 99 здоровых участников. Исследователи обнаружили, что среди циркулирующих в крови биохимических веществ пять можно использовать как "биомаркер" для определения пациентов, больных депрессией и страдающих от суицидальных мыслей, которые не поддаются лечению. Эти "биомаркеры" различаются у мужчин и женщин.
Навье подчеркнул, что многие хронические заболевания сопровождаются депрессией. Если удастся найти способ лечения депрессии на уровне обмена веществ, это позволит улучшить результаты лечения и многих других заболеваний, считает он.
Соавторами исследования выступили ученые из штата Пенсильвания и Канады.