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Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в Капитолии - РИА Новости, 16.12.2023
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10:58 16.12.2023 (обновлено: 14:49 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/ssha-1916167949.html
Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в Капитолии
Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в Капитолии - РИА Новости, 16.12.2023
Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в Капитолии
Помощник сенатора США снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне, сообщает издание Daily Caller со ссылкой на... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:58
2023-12-16T14:49
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Помощник сенатора США снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне, сообщает издание Daily Caller со ссылкой на полученную видеозапись. "На любительском порнографическом видео заметно, как сотрудник конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената", — говорится в сообщении издания. Daily Caller также опубликовало фото, на котором этот неназванный сотрудник спиной к камере стоит на четвереньках на столе в том же зале. Он обнажен, но его ягодицы прикрывает картонка с изображением купола Капитолия США. По информации журнала Spectator, речь идет о помощнике главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бена Кардина.
https://ria.ru/20231103/pornografiya-1907244093.html
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в мире, сша
В мире, США
Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в Капитолии

Помощник сенатора США Кардина снимал порно со своим участием в Капитолии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Помощник сенатора США снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне, сообщает издание Daily Caller со ссылкой на полученную видеозапись.
"На любительском порнографическом видео заметно, как сотрудник конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената", — говорится в сообщении издания.
Daily Caller также опубликовало фото, на котором этот неназванный сотрудник спиной к камере стоит на четвереньках на столе в том же зале. Он обнажен, но его ягодицы прикрывает картонка с изображением купола Капитолия США.
По информации журнала Spectator, речь идет о помощнике главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бена Кардина.
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