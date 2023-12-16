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Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в Капитолии

Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в Капитолии - РИА Новости, 16.12.2023

Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в Капитолии

Помощник сенатора США снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне, сообщает издание Daily Caller со ссылкой на... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T10:58

2023-12-16T10:58

2023-12-16T14:49

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Помощник сенатора США снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне, сообщает издание Daily Caller со ссылкой на полученную видеозапись. "На любительском порнографическом видео заметно, как сотрудник конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената", — говорится в сообщении издания. Daily Caller также опубликовало фото, на котором этот неназванный сотрудник спиной к камере стоит на четвереньках на столе в том же зале. Он обнажен, но его ягодицы прикрывает картонка с изображением купола Капитолия США. По информации журнала Spectator, речь идет о помощнике главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бена Кардина.

https://ria.ru/20231103/pornografiya-1907244093.html

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в мире, сша