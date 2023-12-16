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США отчитали Израиль за атаки на армию Ливана, пишут СМИ
США отчитали Израиль за атаки на армию Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
США отчитали Израиль за атаки на армию Ливана, пишут СМИ
США отчитали Израиль за то, что он с 7 октября совершил более 30 атак на ливанскую армию, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:03
2023-12-16T10:03
2023-12-16T10:03
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США отчитали Израиль за то, что он с 7 октября совершил более 30 атак на ливанскую армию, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, за период с 7 октября Израиль более 34 раз нанес удары по позициям ВС Ливана. Один высокопоставленный чиновник США заявил, что, по мнению Вашингтона, истинной целью некоторых из этих атак были объекты шиитского движения "Хезболлах". Однако, добавил он, о целях других атак судить трудно, они могли оказаться следствием недостаточной сдержанности со стороны израильских военных. "Администрация (президента США Джо) Байдена заявила Израилю, что эти удары неприемлемы", - говорится в сообщении CNN. По словам американского чиновника, ВС Ливана популярны среди ливанцев, и Вашингтон полагает, что военные страны будут важными игроками в любом будущем мирном урегулировании между Тель-Авивом и Бейрутом. Представитель израильской армии в свою очередь заявил телеканалу, что любой урон, причиненный другим войскам, "является непреднамеренным".
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в мире, сша, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США отчитали Израиль за атаки на армию Ливана, пишут СМИ
CNN: США отчитали Израиль за 30 атак по позициям ливанской армии с 7 октября