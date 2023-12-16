Рейтинг@Mail.ru
США отчитали Израиль за атаки на армию Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/ssha-1916163271.html
США отчитали Израиль за атаки на армию Ливана, пишут СМИ
США отчитали Израиль за атаки на армию Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
США отчитали Израиль за атаки на армию Ливана, пишут СМИ
США отчитали Израиль за то, что он с 7 октября совершил более 30 атак на ливанскую армию, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:03
2023-12-16T10:03
в мире
сша
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_be63f2abaf7ae993c27ad7956230e6f8.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США отчитали Израиль за то, что он с 7 октября совершил более 30 атак на ливанскую армию, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, за период с 7 октября Израиль более 34 раз нанес удары по позициям ВС Ливана. Один высокопоставленный чиновник США заявил, что, по мнению Вашингтона, истинной целью некоторых из этих атак были объекты шиитского движения "Хезболлах". Однако, добавил он, о целях других атак судить трудно, они могли оказаться следствием недостаточной сдержанности со стороны израильских военных. "Администрация (президента США Джо) Байдена заявила Израилю, что эти удары неприемлемы", - говорится в сообщении CNN. По словам американского чиновника, ВС Ливана популярны среди ливанцев, и Вашингтон полагает, что военные страны будут важными игроками в любом будущем мирном урегулировании между Тель-Авивом и Бейрутом. Представитель израильской армии в свою очередь заявил телеканалу, что любой урон, причиненный другим войскам, "является непреднамеренным".
сша
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c96392e310e3472f5b396feb6c875bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США отчитали Израиль за атаки на армию Ливана, пишут СМИ

CNN: США отчитали Израиль за 30 атак по позициям ливанской армии с 7 октября

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США отчитали Израиль за то, что он с 7 октября совершил более 30 атак на ливанскую армию, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По информации телеканала, за период с 7 октября Израиль более 34 раз нанес удары по позициям ВС Ливана. Один высокопоставленный чиновник США заявил, что, по мнению Вашингтона, истинной целью некоторых из этих атак были объекты шиитского движения "Хезболлах". Однако, добавил он, о целях других атак судить трудно, они могли оказаться следствием недостаточной сдержанности со стороны израильских военных.
«
"Администрация (президента США Джо) Байдена заявила Израилю, что эти удары неприемлемы", - говорится в сообщении CNN.
По словам американского чиновника, ВС Ливана популярны среди ливанцев, и Вашингтон полагает, что военные страны будут важными игроками в любом будущем мирном урегулировании между Тель-Авивом и Бейрутом.
Представитель израильской армии в свою очередь заявил телеканалу, что любой урон, причиненный другим войскам, "является непреднамеренным".
 
В миреСШАИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала