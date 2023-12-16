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Суд предписал бывшему адвокату Трампа выплатить 148 миллионов долларов - РИА Новости, 16.12.2023
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00:47 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/ssha-1916138694.html
Суд предписал бывшему адвокату Трампа выплатить 148 миллионов долларов
Суд предписал бывшему адвокату Трампа выплатить 148 миллионов долларов - РИА Новости, 16.12.2023
Суд предписал бывшему адвокату Трампа выплатить 148 миллионов долларов
Суд Джорджии предписал бывшему адвокату экс-президента США Дональду Трампу Руди Джулиани выплатить свыше 148 миллионов долларов двум сотрудникам избиркома по... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T00:47
2023-12-16T00:47
в мире
сша
джорджия
дональд трамп
руди джулиани
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Суд Джорджии предписал бывшему адвокату экс-президента США Дональду Трампу Руди Джулиани выплатить свыше 148 миллионов долларов двум сотрудникам избиркома по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в штате, заявил представитель избиркома штата Гэбриэл Стерлинг. Речь идет о двух сотрудниках избиркома: Руби Фримен и Шайе Мосс, которых Джулиани ранее обвинил в подтасовке результатов выборов в штате. Вместе с тем, как пишет газета Politico, далеко не факт, что Фримен и Мосс получат полагающиеся им по решению суда средства, учитывая, что бывший адвокат Трампа имеет многомиллионные долги. Сам Джулиани, комментируя вердикт, назвал его "абсурдным" и заявил, что намерен его обжаловать.
https://ria.ru/20231212/tramp-1915205331.html
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в мире, сша, джорджия, дональд трамп, руди джулиани
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп, Руди Джулиани
Суд предписал бывшему адвокату Трампа выплатить 148 миллионов долларов

Суд предписал Джулиани выплатить 148 млн долларов по делу о выборах 2020 года

© AP Photo / Andrew HarnikБывший адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Бывший адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Бывший адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Суд Джорджии предписал бывшему адвокату экс-президента США Дональду Трампу Руди Джулиани выплатить свыше 148 миллионов долларов двум сотрудникам избиркома по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в штате, заявил представитель избиркома штата Гэбриэл Стерлинг.
Речь идет о двух сотрудниках избиркома: Руби Фримен и Шайе Мосс, которых Джулиани ранее обвинил в подтасовке результатов выборов в штате.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Представители Трампа усмотрели в запросе прокурора вмешательство в выборы
12 декабря, 02:20
Вместе с тем, как пишет газета Politico, далеко не факт, что Фримен и Мосс получат полагающиеся им по решению суда средства, учитывая, что бывший адвокат Трампа имеет многомиллионные долги.
Сам Джулиани, комментируя вердикт, назвал его "абсурдным" и заявил, что намерен его обжаловать.
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В миреСШАДжорджияДональд ТрампРуди Джулиани
 
 
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