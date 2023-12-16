https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916245915.html

Спецоперация, 16 декабря: шесть украинских пограничников сдались в плен

Спецоперация, 16 декабря: шесть украинских пограничников сдались в плен - РИА Новости, 16.12.2023

Спецоперация, 16 декабря: шесть украинских пограничников сдались в плен

О ходе спецоперации, жалобах солдат ВСУ на самоубийственные задания киевских властей и "мягкой" мобилизации во Львове — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T22:13

2023-12-16T22:13

2023-12-16T22:37

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, жалобах солдат ВСУ на самоубийственные задания киевских властей и "мягкой" мобилизации во Львове — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииСдача в плен украинских солдатДва человека получили ранения после обстрела ВСУ села Олешня, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Он также рассказал, что шесть украинских пограничников сдались в плен на границе области. В свою очередь, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что армия противника обстреливала территорию республики в течение всего дня. ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО и 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, а также восемь снарядов того же калибра по Макеевке, десять ракет РСЗО и шесть натовских снарядов по Горловке. Как уточнил мэр Горловки Иван Приходько, детский сад и котельная получили повреждения. Сотрудники Следственного комитета России зафиксировали факт обстрела населенного пункта Новая Маячка в Херсонской области из РСЗО HIMARS, сообщил корреспондент РИА Новости. При атаке погибли два мирных жителя, еще два получили ранения.Ликвидация мин в Черном мореМинистр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что вместе с коллегами из Болгарии и Румынии 11 января подпишет в Стамбуле соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море. По его словам, эта группа будет обнаруживать мины, которые относит течением как из российских, так и украинских портов, а также ликвидировать их. Военные ВСУ жалуются на самоубийственные заданияПрезидент Украины Владимир Зеленский в частном порядке заявил лидерам ЕС, что ему важнее получить согласие не на дополнительное финансирование, а на начало переговоров о членстве страны в сообществе, пишут западные СМИ.Во Львове военкомат начал "мягкую" мобилизацию, в рамках которой сотрудники центров комплектования уговаривают призывников записываться на службу по контракту прямо на улицах, сообщило издание "Страна.ua". Солдаты ВСУ называют самоубийственным заданием бои, которые руководство страны вынуждает их вести на левом берегу Днепра, пишет газета New York Times.В четверг президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные попали в огневой мешок в районе села Крынки на левом берегу Днепра, поскольку их бросают туда исключительно по политическим соображениям. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью РИА Новости, что лодки армии противника успевают проскакивать на левобережье все реже, а пройти дальше прибрежных сел и вовсе не могут.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне инфраструктурный объект получил повреждения при взрывах. В свою очередь, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о пожаре, произошедшем в одном из складских зданий в Синельниковском районе области в ночь на субботу.

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html

https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916164750.html

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916169948.html

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вооруженные силы украины, роман старовойт, яшар гюлер, иван приходько, ми-8 амтш, херсон, в мире