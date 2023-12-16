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ВКС России сбили вертолет Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области
ВКС России сбили вертолет Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области - РИА Новости, 16.12.2023
ВКС России сбили вертолет Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области
В Запорожской области российскими истребителями сбит украинский вертолёт Ми-8, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:50
2023-12-16T14:50
2023-12-16T15:55
специальная военная операция на украине
ми-8 амтш
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Запорожской области российскими истребителями сбит украинский вертолёт Ми-8, сообщили в субботу в Минобороны России."Авиацией ВКС России в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", — сказали в ведомстве.
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ВКС России сбили вертолет Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области
МО: ВКС России сбили вертолет Ми-8 ВСУ в районе Орехова в Запорожской области