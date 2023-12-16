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ВКС России сбили вертолет Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 16.12.2023 (обновлено: 15:55 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916199604.html
ВКС России сбили вертолет Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области
ВКС России сбили вертолет Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области - РИА Новости, 16.12.2023
ВКС России сбили вертолет Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области
В Запорожской области российскими истребителями сбит украинский вертолёт Ми-8, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:50
2023-12-16T15:55
специальная военная операция на украине
ми-8 амтш
воздушно-космические силы россии
россия
украина
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Запорожской области российскими истребителями сбит украинский вертолёт Ми-8, сообщили в субботу в Минобороны России."Авиацией ВКС России в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", — сказали в ведомстве.
россия
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ми-8 амтш, воздушно-космические силы россии, россия, украина, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ми-8 АМТШ, Воздушно-космические силы России, Россия, Украина, Запорожская область, Безопасность
ВКС России сбили вертолет Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области

МО: ВКС России сбили вертолет Ми-8 ВСУ в районе Орехова в Запорожской области

© Фото : ГБР УкраиныМесто крушения украинского вертолета Ми-8
Место крушения украинского вертолета Ми-8 - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : ГБР Украины
Место крушения украинского вертолета Ми-8. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Запорожской области российскими истребителями сбит украинский вертолёт Ми-8, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Авиацией ВКС России в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", — сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМи-8 АМТШВоздушно-космические силы РоссииРоссияУкраинаЗапорожская областьБезопасность
 
 
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