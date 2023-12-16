https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916151007.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.12.2023
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Российские артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T06:04
2023-12-16T06:04
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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, рассказали журналистам в Минобороны."По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи общевойсковой армии группировки войск "Запад" огнем из 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили опорный командный пункт противника", — сказали в ведомстве. После стрельбы артиллеристы сменили огневые позиции на запасные, чтобы восполнить боекомплект и избежать ответного огня со стороны противника. Военнослужащие артиллерийских расчетов стараются заменять друг друга для поддержания боеспособности. Например, заряжающий гаубицы может выполнить обязанности наводчика, замкового или установщика."Работаем интенсивно днем и ночью. Успешно отрабатываем по командным пунктам, боевой технике, живой силе ВСУ. Не даем противнику продохнуть. Расчет полностью взаимозаменяемый", — рассказал заряжающий гаубицы Д-30 с позывным "Хлеборез".Он добавил, что бойцы получают множество детских писем, и для них это очень важно."Дети пишут нам письма, рисунки присылают. Мы в блиндажах эти рисунки развешиваем. Они согревают наши душу, сердце. В тяжелые минуты очень приятно, когда приходят письма и посылки. Вот, ждем на Новый год поздравления. Это очень важно, на самом деле. Это закаляет наш боевой дух. Все нас ждут с победой. И мы победим!" — заключил Хлеборез.По информации Минобороны, за прошедшую неделю потери украинской армии на Купянском направлении составили не менее 425 человек, а также пять танков, среди которых один немецкий Leopard, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916149684.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
МО: артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости.
Российские артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, рассказали журналистам в Минобороны
.
"По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи общевойсковой армии группировки войск "Запад" огнем из 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили опорный командный пункт противника", — сказали в ведомстве.
После стрельбы артиллеристы сменили огневые позиции на запасные, чтобы восполнить боекомплект и избежать ответного огня со стороны противника. Военнослужащие артиллерийских расчетов стараются заменять друг друга для поддержания боеспособности. Например, заряжающий гаубицы может выполнить обязанности наводчика, замкового или установщика.
«
"Работаем интенсивно днем и ночью. Успешно отрабатываем по командным пунктам, боевой технике, живой силе ВСУ. Не даем противнику продохнуть. Расчет полностью взаимозаменяемый", — рассказал заряжающий гаубицы Д-30 с позывным "Хлеборез".
Он добавил, что бойцы получают множество детских писем, и для них это очень важно.
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"Дети пишут нам письма, рисунки присылают. Мы в блиндажах эти рисунки развешиваем. Они согревают наши душу, сердце. В тяжелые минуты очень приятно, когда приходят письма и посылки. Вот, ждем на Новый год поздравления. Это очень важно, на самом деле. Это закаляет наш боевой дух. Все нас ждут с победой. И мы победим!" — заключил Хлеборез.
По информации Минобороны, за прошедшую неделю потери украинской армии на Купянском направлении составили не менее 425 человек, а также пять танков, среди которых один немецкий Leopard, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
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