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Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 16.12.2023 (обновлено: 09:25 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916151007.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.12.2023
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Российские артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T06:04
2023-12-16T09:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, рассказали журналистам в Минобороны."По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи общевойсковой армии группировки войск "Запад" огнем из 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили опорный командный пункт противника", — сказали в ведомстве. После стрельбы артиллеристы сменили огневые позиции на запасные, чтобы восполнить боекомплект и избежать ответного огня со стороны противника. Военнослужащие артиллерийских расчетов стараются заменять друг друга для поддержания боеспособности. Например, заряжающий гаубицы может выполнить обязанности наводчика, замкового или установщика.&quot;Работаем интенсивно днем и ночью. Успешно отрабатываем по командным пунктам, боевой технике, живой силе ВСУ. Не даем противнику продохнуть. Расчет полностью взаимозаменяемый&quot;, — рассказал заряжающий гаубицы Д-30 с позывным &quot;Хлеборез&quot;.Он добавил, что бойцы получают множество детских писем, и для них это очень важно."Дети пишут нам письма, рисунки присылают. Мы в блиндажах эти рисунки развешиваем. Они согревают наши душу, сердце. В тяжелые минуты очень приятно, когда приходят письма и посылки. Вот, ждем на Новый год поздравления. Это очень важно, на самом деле. Это закаляет наш боевой дух. Все нас ждут с победой. И мы победим!" — заключил Хлеборез.По информации Минобороны, за прошедшую неделю потери украинской армии на Купянском направлении составили не менее 425 человек, а также пять танков, среди которых один немецкий Leopard, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916149684.html
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916149051.html
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россия, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

МО: артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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Артиллеристы Вооруженных сил России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
"По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи общевойсковой армии группировки войск "Запад" огнем из 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили опорный командный пункт противника", — сказали в ведомстве.
После стрельбы артиллеристы сменили огневые позиции на запасные, чтобы восполнить боекомплект и избежать ответного огня со стороны противника. Военнослужащие артиллерийских расчетов стараются заменять друг друга для поддержания боеспособности. Например, заряжающий гаубицы может выполнить обязанности наводчика, замкового или установщика.
«

"Работаем интенсивно днем и ночью. Успешно отрабатываем по командным пунктам, боевой технике, живой силе ВСУ. Не даем противнику продохнуть. Расчет полностью взаимозаменяемый", — рассказал заряжающий гаубицы Д-30 с позывным "Хлеборез".

Он добавил, что бойцы получают множество детских писем, и для них это очень важно.
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"Дети пишут нам письма, рисунки присылают. Мы в блиндажах эти рисунки развешиваем. Они согревают наши душу, сердце. В тяжелые минуты очень приятно, когда приходят письма и посылки. Вот, ждем на Новый год поздравления. Это очень важно, на самом деле. Это закаляет наш боевой дух. Все нас ждут с победой. И мы победим!" — заключил Хлеборез.
По информации Минобороны, за прошедшую неделю потери украинской армии на Купянском направлении составили не менее 425 человек, а также пять танков, среди которых один немецкий Leopard, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
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