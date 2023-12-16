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ВС России уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 16.12.2023 (обновлено: 05:32 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916149051.html
ВС России уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.12.2023
ВС России уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T05:03
2023-12-16T05:32
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.По его словам, в районе Торского участка и Серебрянского лесничества мотострелковый полк при поддержке артиллерийских расчетов поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины."Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно- наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и 152-мм гаубицу "Мста-Б", — сказал Савчук.В пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю на этом направлении потери противника составили более 1100 военнослужащих. По данным ведомства, российские бойцы также уничтожили четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916147449.html
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украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: Киев потерял на Краснолиманском направлении более 250 солдат и два танка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
По его словам, в районе Торского участка и Серебрянского лесничества мотострелковый полк при поддержке артиллерийских расчетов поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.
"Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно- наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и 152-мм гаубицу "Мста-Б", — сказал Савчук.
В пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю на этом направлении потери противника составили более 1100 военнослужащих. По данным ведомства, российские бойцы также уничтожили четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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