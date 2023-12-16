https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916149051.html

ВС России уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.12.2023

ВС России уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T05:03

2023-12-16T05:03

2023-12-16T05:32

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.По его словам, в районе Торского участка и Серебрянского лесничества мотострелковый полк при поддержке артиллерийских расчетов поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины."Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно- наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и 152-мм гаубицу "Мста-Б", — сказал Савчук.В пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю на этом направлении потери противника составили более 1100 военнослужащих. По данным ведомства, российские бойцы также уничтожили четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

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