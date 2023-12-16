https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916147449.html
Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ под Купянском
Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ под Купянском - РИА Новости, 16.12.2023
Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ под Купянском
Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" и "Леер-3" группировки войск "Запад" успешно подавляют средства связи ВСУ и БПЛА украинских войск на... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:06
2023-12-16T04:06
2023-12-16T04:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
технологии
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831301561_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0539fd17a89388f1d8b9f7985798a95a.jpg
ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" и "Леер-3" группировки войск "Запад" успешно подавляют средства связи ВСУ и БПЛА украинских войск на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" и "Леер-3" группировки войск "Запад" успешно применяются в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили журналистам в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что расчеты комплексов "Борисоглебск-2" проводят радиоразведку и радиоподавление линий наземной и авиационной радиосвязи и сотовой связи, каналов управления беспилотных летательных аппаратов, радиоуправляемых фугасов противника. Комплекс "Леер-3" позволяет подавлять GSM-связь при помощи помех, передаваемых специальным беспилотным летательным аппаратом. Благодаря комплексу "Леер-3" можно отслеживать одновременно до нескольких тысяч абонентов сотовой связи, вычислять точное местоположение позиций противника. Все сведения об абонентах передаются дальше для уничтожения, добавили в Минобороны. "Запускаем БЛА "Орлан-10" с нагрузкой "Леер-3" для подавления связи GSM, плюс обнаружение их (сил противника - ред.) в определенных местах. В основном работаем по лесам, полям, чтобы найти скопление абонентских терминалов сотовой связи противника. Если замечаем эти скопления, то идет команда на поражение этих целей", - сказал оператор БПЛА, слова которого приводят в Минобороны.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916147336.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831301561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bea06b5439b86da3638ec3d6f1a7ce3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, технологии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Технологии, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ под Купянском
Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" и "Леер-3" группировки войск "Запад" успешно подавляют средства связи ВСУ и БПЛА украинских войск на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" и "Леер-3" группировки войск "Запад" успешно применяются в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили журналистам в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что расчеты комплексов "Борисоглебск-2" проводят радиоразведку и радиоподавление линий наземной и авиационной радиосвязи и сотовой связи, каналов управления беспилотных летательных аппаратов, радиоуправляемых фугасов противника. Комплекс "Леер-3" позволяет подавлять GSM-связь при помощи помех, передаваемых специальным беспилотным летательным аппаратом. Благодаря комплексу "Леер-3" можно отслеживать одновременно до нескольких тысяч абонентов сотовой связи, вычислять точное местоположение позиций противника.
Все сведения об абонентах передаются дальше для уничтожения, добавили в Минобороны.
"Запускаем БЛА "Орлан-10" с нагрузкой "Леер-3" для подавления связи GSM, плюс обнаружение их (сил противника - ред.) в определенных местах. В основном работаем по лесам, полям, чтобы найти скопление абонентских терминалов сотовой связи противника. Если замечаем эти скопления, то идет команда на поражение этих целей", - сказал оператор БПЛА, слова которого приводят в Минобороны.
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском