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Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ под Купянском - РИА Новости, 16.12.2023
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04:06 16.12.2023
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Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ под Купянском
Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ под Купянском - РИА Новости, 16.12.2023
Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ под Купянском
Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" и "Леер-3" группировки войск "Запад" успешно подавляют средства связи ВСУ и БПЛА украинских войск на... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:06
2023-12-16T04:06
специальная военная операция на украине
россия
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технологии
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" и "Леер-3" группировки войск "Запад" успешно подавляют средства связи ВСУ и БПЛА украинских войск на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" и "Леер-3" группировки войск "Запад" успешно применяются в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили журналистам в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что расчеты комплексов "Борисоглебск-2" проводят радиоразведку и радиоподавление линий наземной и авиационной радиосвязи и сотовой связи, каналов управления беспилотных летательных аппаратов, радиоуправляемых фугасов противника. Комплекс "Леер-3" позволяет подавлять GSM-связь при помощи помех, передаваемых специальным беспилотным летательным аппаратом. Благодаря комплексу "Леер-3" можно отслеживать одновременно до нескольких тысяч абонентов сотовой связи, вычислять точное местоположение позиций противника. Все сведения об абонентах передаются дальше для уничтожения, добавили в Минобороны. "Запускаем БЛА "Орлан-10" с нагрузкой "Леер-3" для подавления связи GSM, плюс обнаружение их (сил противника - ред.) в определенных местах. В основном работаем по лесам, полям, чтобы найти скопление абонентских терминалов сотовой связи противника. Если замечаем эти скопления, то идет команда на поражение этих целей", - сказал оператор БПЛА, слова которого приводят в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, технологии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Технологии, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ под Купянском

Комплексы РЭБ ЗВО успешно подавляют средства связи ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" и "Леер-3" группировки войск "Запад" успешно подавляют средства связи ВСУ и БПЛА украинских войск на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" и "Леер-3" группировки войск "Запад" успешно применяются в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщили журналистам в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что расчеты комплексов "Борисоглебск-2" проводят радиоразведку и радиоподавление линий наземной и авиационной радиосвязи и сотовой связи, каналов управления беспилотных летательных аппаратов, радиоуправляемых фугасов противника. Комплекс "Леер-3" позволяет подавлять GSM-связь при помощи помех, передаваемых специальным беспилотным летательным аппаратом. Благодаря комплексу "Леер-3" можно отслеживать одновременно до нескольких тысяч абонентов сотовой связи, вычислять точное местоположение позиций противника.
Все сведения об абонентах передаются дальше для уничтожения, добавили в Минобороны.
"Запускаем БЛА "Орлан-10" с нагрузкой "Леер-3" для подавления связи GSM, плюс обнаружение их (сил противника - ред.) в определенных местах. В основном работаем по лесам, полям, чтобы найти скопление абонентских терминалов сотовой связи противника. Если замечаем эти скопления, то идет команда на поражение этих целей", - сказал оператор БПЛА, слова которого приводят в Минобороны.
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