https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916146019.html

Расчет БПЛА и операторы FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ

Расчет БПЛА и операторы FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023

Расчет БПЛА и операторы FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ

Расчет разведывательных беспилотников и операторы FPV-дронов выследили, загнали в западню и уничтожили группу украинских лазутчиков на Артемовском направлении,... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T03:08

2023-12-16T03:08

2023-12-16T03:16

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АРТЕМОВСК, 16 дек — РИА Новости. Расчет разведывательных беспилотников и операторы FPV-дронов выследили, загнали в западню и уничтожили группу украинских лазутчиков на Артемовском направлении, сообщил РИА Новости оператор российского БПЛА из группировки войск "Юг" ВС России. "Разведывательные дроны ВС РФ обнаружили скрытый наблюдательный пункт украинской армии на артемовском направлении и сориентировали по нему работу расчета ударных FPV-дронов. Ребята с помощью нескольких точных попаданий по укрытию, приведшим к уничтожению части всушников в одном блиндаже, спровоцировали бегство оставшихся украинских разведчиков в другую локацию. Разведывательные дроны проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. После чего передали новые координаты операторам FPV. Они нанесли финальный и точечный удар по цели", — сообщил собеседник агентства. После контрольного удара по укрытию российский разведывательный коптер слетал на локацию и зафиксировал полное и успешное уничтожение группы украинских военных.

https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916145522.html

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вооруженные силы рф, безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия