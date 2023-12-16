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Расчет БПЛА и операторы FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:08 16.12.2023 (обновлено: 03:16 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916146019.html
Расчет БПЛА и операторы FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ
Расчет БПЛА и операторы FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023
Расчет БПЛА и операторы FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ
Расчет разведывательных беспилотников и операторы FPV-дронов выследили, загнали в западню и уничтожили группу украинских лазутчиков на Артемовском направлении,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T03:08
2023-12-16T03:16
специальная военная операция на украине
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АРТЕМОВСК, 16 дек — РИА Новости. Расчет разведывательных беспилотников и операторы FPV-дронов выследили, загнали в западню и уничтожили группу украинских лазутчиков на Артемовском направлении, сообщил РИА Новости оператор российского БПЛА из группировки войск "Юг" ВС России. "Разведывательные дроны ВС РФ обнаружили скрытый наблюдательный пункт украинской армии на артемовском направлении и сориентировали по нему работу расчета ударных FPV-дронов. Ребята с помощью нескольких точных попаданий по укрытию, приведшим к уничтожению части всушников в одном блиндаже, спровоцировали бегство оставшихся украинских разведчиков в другую локацию. Разведывательные дроны проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. После чего передали новые координаты операторам FPV. Они нанесли финальный и точечный удар по цели", — сообщил собеседник агентства. После контрольного удара по укрытию российский разведывательный коптер слетал на локацию и зафиксировал полное и успешное уничтожение группы украинских военных.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916145522.html
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вооруженные силы рф, безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Расчет БПЛА и операторы FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ

Расчет разведывательных БПЛА и операторы FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет FPV-дроном
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
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АРТЕМОВСК, 16 дек — РИА Новости. Расчет разведывательных беспилотников и операторы FPV-дронов выследили, загнали в западню и уничтожили группу украинских лазутчиков на Артемовском направлении, сообщил РИА Новости оператор российского БПЛА из группировки войск "Юг" ВС России.
"Разведывательные дроны ВС РФ обнаружили скрытый наблюдательный пункт украинской армии на артемовском направлении и сориентировали по нему работу расчета ударных FPV-дронов. Ребята с помощью нескольких точных попаданий по укрытию, приведшим к уничтожению части всушников в одном блиндаже, спровоцировали бегство оставшихся украинских разведчиков в другую локацию. Разведывательные дроны проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. После чего передали новые координаты операторам FPV. Они нанесли финальный и точечный удар по цели", — сообщил собеседник агентства.
Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
03:03
После контрольного удара по укрытию российский разведывательный коптер слетал на локацию и зафиксировал полное и успешное уничтожение группы украинских военных.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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