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В США назвали причину смерти актера Мэттью Перри
В США назвали причину смерти актера Мэттью Перри - РИА Новости, 16.12.2023
В США назвали причину смерти актера Мэттью Перри
Причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие наркотика кетамина, говорится в заключении... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T01:35
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие наркотика кетамина, говорится в заключении департамента медэксперта округа Лос-Анджелес. "Департамент медицинского эксперта округа Лос-Анджелес определил, что причиной смерти 54-летнего актера Мэттью Лэнгфорда Перри стало сильное воздействие кетамина", - говорится в опубликованном сообщении. Там добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, являлись также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". При этом подчеркивается, что произошедшее стало следствием несчастного случая. Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
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Культура, Лос-Анджелес, Мэттью Перри, В мире, США
В США назвали причину смерти актера Мэттью Перри
Заключение: актер Мэттью Перри умер вследствие сильного воздействия кетамина
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие наркотика кетамина, говорится в заключении департамента медэксперта округа Лос-Анджелес.
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"Департамент медицинского эксперта округа Лос-Анджелес определил, что причиной смерти 54-летнего актера Мэттью Лэнгфорда Перри стало сильное воздействие кетамина", - говорится в опубликованном сообщении.
Там добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, являлись также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". При этом подчеркивается, что произошедшее стало следствием несчастного случая.
Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
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