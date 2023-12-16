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В Кирове начали расследование по делу о насилии над подростком
В Кирове начали расследование по делу о насилии над подростком - РИА Новости, 16.12.2023
В Кирове начали расследование по делу о насилии над подростком
Сотрудники следственного управления СК России по Кировской области начали расследование дела о сексуальном насилии над подростком, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T13:56
2023-12-16T13:56
2023-12-16T16:10
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК России по Кировской области начали расследование дела о сексуальном насилии над подростком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. На днях Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что мужчина, осужденный за сексуальное насилие над ребенком, через четыре дня после освобождения из колонии вновь совершил такое же преступление в отношении 13-летней девочки в Кирове, подкараулив ее у железнодорожных путей."Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина арестован. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении СУ СК.При этом не уточняется, был ли задержанный ранее судим и по какой статье.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, киров, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киров, Россия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кирове начали расследование по делу о насилии над подростком
СУ СК по Кировской области начал расследование дела о насилии над подростком
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости.
Сотрудники следственного управления СК России по Кировской области начали расследование дела о сексуальном насилии над подростком, сообщили РИА Новости в пресс-службе
ведомства.
На днях Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что мужчина, осужденный за сексуальное насилие над ребенком, через четыре дня после освобождения из колонии вновь совершил такое же преступление в отношении 13-летней девочки в Кирове, подкараулив ее у железнодорожных путей.
"Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина арестован. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении СУ СК.
При этом не уточняется, был ли задержанный ранее судим и по какой статье.
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