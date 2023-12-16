https://ria.ru/20231216/sk-1916192203.html

В Кирове начали расследование по делу о насилии над подростком

В Кирове начали расследование по делу о насилии над подростком - РИА Новости, 16.12.2023

В Кирове начали расследование по делу о насилии над подростком

Сотрудники следственного управления СК России по Кировской области начали расследование дела о сексуальном насилии над подростком, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T13:56

2023-12-16T13:56

2023-12-16T16:10

происшествия

киров

россия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК России по Кировской области начали расследование дела о сексуальном насилии над подростком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. На днях Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что мужчина, осужденный за сексуальное насилие над ребенком, через четыре дня после освобождения из колонии вновь совершил такое же преступление в отношении 13-летней девочки в Кирове, подкараулив ее у железнодорожных путей."Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина арестован. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении СУ СК.При этом не уточняется, был ли задержанный ранее судим и по какой статье.

https://ria.ru/20231206/nasilie-1914132886.html

киров

россия

кировская область

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происшествия, киров, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)