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В Кирове начали расследование по делу о насилии над подростком - РИА Новости, 16.12.2023
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13:56 16.12.2023 (обновлено: 16:10 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/sk-1916192203.html
В Кирове начали расследование по делу о насилии над подростком
В Кирове начали расследование по делу о насилии над подростком - РИА Новости, 16.12.2023
В Кирове начали расследование по делу о насилии над подростком
Сотрудники следственного управления СК России по Кировской области начали расследование дела о сексуальном насилии над подростком, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T13:56
2023-12-16T16:10
происшествия
киров
россия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК России по Кировской области начали расследование дела о сексуальном насилии над подростком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. На днях Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что мужчина, осужденный за сексуальное насилие над ребенком, через четыре дня после освобождения из колонии вновь совершил такое же преступление в отношении 13-летней девочки в Кирове, подкараулив ее у железнодорожных путей."Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина арестован. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении СУ СК.При этом не уточняется, был ли задержанный ранее судим и по какой статье.
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киров
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происшествия, киров, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киров, Россия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кирове начали расследование по делу о насилии над подростком

СУ СК по Кировской области начал расследование дела о насилии над подростком

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК России по Кировской области начали расследование дела о сексуальном насилии над подростком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
На днях Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что мужчина, осужденный за сексуальное насилие над ребенком, через четыре дня после освобождения из колонии вновь совершил такое же преступление в отношении 13-летней девочки в Кирове, подкараулив ее у железнодорожных путей.
"Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина арестован. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении СУ СК.
При этом не уточняется, был ли задержанный ранее судим и по какой статье.
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