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В Сирии при снайперском обстреле со стороны террористов пострадал военный - РИА Новости, 16.12.2023
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23:22 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/siriya-1916249459.html
В Сирии при снайперском обстреле со стороны террористов пострадал военный
В Сирии при снайперском обстреле со стороны террористов пострадал военный - РИА Новости, 16.12.2023
В Сирии при снайперском обстреле со стороны террористов пострадал военный
Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела со стороны террористов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T23:22
2023-12-16T23:22
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сирия
латакия (мухафаза)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела со стороны террористов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В провинции Латакия в результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Зуайкат, ранен один сирийский военнослужащий", - говорится в сообщении. Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* в трех провинциях - Алеппо, Латакия и Идлиб.* Террористические группировки, запрещенные в России
https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html
сирия
латакия (мухафаза)
россия
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сирия, латакия (мухафаза), россия
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сирия, Латакия (мухафаза), Россия
В Сирии при снайперском обстреле со стороны террористов пострадал военный

ЦПВС: в Сирии при снайперском обстреле террористов пострадал военный

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела со стороны террористов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"В провинции Латакия в результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Зуайкат, ранен один сирийский военнослужащий", - говорится в сообщении.
Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* в трех провинциях - Алеппо, Латакия и Идлиб.
* Террористические группировки, запрещенные в России
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСирияЛатакия (мухафаза)Россия
 
 
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