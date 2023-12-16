https://ria.ru/20231216/serbiya-1916169162.html
Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами от руководства России
Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами от руководства России - РИА Новости, 16.12.2023
Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами от руководства России
Глава компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович заявил в интервью РИА Новости, что гордится наградами от... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:08
2023-12-16T11:08
2023-12-16T14:20
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Глава компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович заявил в интервью РИА Новости, что гордится наградами от представителей руководства России, которых считает настоящими, проверенными друзьями Сербии. Посол России Александр Боцан-Харченко 7 декабря вручил Баятовичу нагрудный знак МИД "За вклад в международное сотрудничество", в 2021 году как председатель попечительского совета центра Русского географического общества в Сербии он был награжден медалью Пушкина, получал и другие российские награды, собирал средства в помощь детям Донбасса, за что политические оппоненты называют его "русским человеком". "Я – гражданин Сербии и серб, а русские – наши братья. Это мое личное отношение, и я с гордостью ношу эти награды, которые мне вручили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, которых я считаю доказанными друзьями Сербии", - заявил Баятович в разговоре с агентством. По его словам, отказ от российской культуры и искусства на Западе является проявлением фашизма, а русские и сербы всегда были антифашистами. "Не только с гордостью ношу эти награды, но и у меня в кабинете на стенах фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, с Сергеем Шойгу и Патриархом Российским (Кириллом – ред.), это наша братская Православная церковь. Этих людей считаю друзьями Сербии и своими друзьями", - подчеркнул зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии. Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>
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в мире, россия, сербия, донбасс, душан баятович, сергей шойгу, александр боцан-харченко
В мире, Россия, Сербия, Донбасс, Душан Баятович, Сергей Шойгу, Александр Боцан-Харченко
Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами от руководства России
Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами из РФ, настоящего друга Сербии
БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Глава компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович заявил в интервью РИА Новости, что гордится наградами от представителей руководства России, которых считает настоящими, проверенными друзьями Сербии.
Посол России Александр Боцан-Харченко 7 декабря вручил Баятовичу нагрудный знак МИД "За вклад в международное сотрудничество", в 2021 году как председатель попечительского совета центра Русского географического общества в Сербии он был награжден медалью Пушкина, получал и другие российские награды, собирал средства в помощь детям Донбасса, за что политические оппоненты называют его "русским человеком".
«
"Я – гражданин Сербии и серб, а русские – наши братья. Это мое личное отношение, и я с гордостью ношу эти награды, которые мне вручили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, которых я считаю доказанными друзьями Сербии", - заявил Баятович в разговоре с агентством.
По его словам, отказ от российской культуры и искусства на Западе является проявлением фашизма, а русские и сербы всегда были антифашистами.
"Не только с гордостью ношу эти награды, но и у меня в кабинете на стенах фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, с Сергеем Шойгу и Патриархом Российским (Кириллом – ред.), это наша братская Православная церковь. Этих людей считаю друзьями Сербии и своими друзьями", - подчеркнул зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии.
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