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Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами от руководства России - РИА Новости, 16.12.2023
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11:08 16.12.2023 (обновлено: 14:20 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916169162.html
Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами от руководства России
Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами от руководства России - РИА Новости, 16.12.2023
Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами от руководства России
Глава компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович заявил в интервью РИА Новости, что гордится наградами от... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:08
2023-12-16T14:20
в мире
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донбасс
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Глава компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович заявил в интервью РИА Новости, что гордится наградами от представителей руководства России, которых считает настоящими, проверенными друзьями Сербии. Посол России Александр Боцан-Харченко 7 декабря вручил Баятовичу нагрудный знак МИД "За вклад в международное сотрудничество", в 2021 году как председатель попечительского совета центра Русского географического общества в Сербии он был награжден медалью Пушкина, получал и другие российские награды, собирал средства в помощь детям Донбасса, за что политические оппоненты называют его "русским человеком". "Я – гражданин Сербии и серб, а русские – наши братья. Это мое личное отношение, и я с гордостью ношу эти награды, которые мне вручили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, которых я считаю доказанными друзьями Сербии", - заявил Баятович в разговоре с агентством. По его словам, отказ от российской культуры и искусства на Западе является проявлением фашизма, а русские и сербы всегда были антифашистами. "Не только с гордостью ношу эти награды, но и у меня в кабинете на стенах фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, с Сергеем Шойгу и Патриархом Российским (Кириллом – ред.), это наша братская Православная церковь. Этих людей считаю друзьями Сербии и своими друзьями", - подчеркнул зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии. Читайте полный текст интервью Душана Баятовича &gt;&gt;
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в мире, россия, сербия, донбасс, душан баятович, сергей шойгу, александр боцан-харченко
В мире, Россия, Сербия, Донбасс, Душан Баятович, Сергей Шойгу, Александр Боцан-Харченко
Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами от руководства России

Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами из РФ, настоящего друга Сербии

© Фото : Предоставлено пресс-службой "Сербиягаз"Глава госкомпании "Србиягаз", заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович
Глава госкомпании Србиягаз, заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Сербиягаз"
Глава госкомпании "Србиягаз", заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Глава компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович заявил в интервью РИА Новости, что гордится наградами от представителей руководства России, которых считает настоящими, проверенными друзьями Сербии.
Посол России Александр Боцан-Харченко 7 декабря вручил Баятовичу нагрудный знак МИД "За вклад в международное сотрудничество", в 2021 году как председатель попечительского совета центра Русского географического общества в Сербии он был награжден медалью Пушкина, получал и другие российские награды, собирал средства в помощь детям Донбасса, за что политические оппоненты называют его "русским человеком".
«
"Я – гражданин Сербии и серб, а русские – наши братья. Это мое личное отношение, и я с гордостью ношу эти награды, которые мне вручили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, которых я считаю доказанными друзьями Сербии", - заявил Баятович в разговоре с агентством.
По его словам, отказ от российской культуры и искусства на Западе является проявлением фашизма, а русские и сербы всегда были антифашистами.
"Не только с гордостью ношу эти награды, но и у меня в кабинете на стенах фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, с Сергеем Шойгу и Патриархом Российским (Кириллом – ред.), это наша братская Православная церковь. Этих людей считаю друзьями Сербии и своими друзьями", - подчеркнул зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии.
Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>
Сербский флаг на газовой трубе, части Южного потока в 80 от Белграда - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год
08:40
 
В миреРоссияСербияДонбассДушан БаятовичСергей ШойгуАлександр Боцан-Харченко
 
 
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