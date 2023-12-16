https://ria.ru/20231216/serbiya-1916169162.html

Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами от руководства России

Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами от руководства России - РИА Новости, 16.12.2023

Глава "Србиягаза" заявил, что гордится наградами от руководства России

Глава компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович заявил в интервью РИА Новости, что гордится наградами от... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T11:08

2023-12-16T11:08

2023-12-16T14:20

в мире

россия

сербия

донбасс

душан баятович

сергей шойгу

александр боцан-харченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916157884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73e09218f37b7413d2507af4fffa0e11.jpg

БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Глава компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович заявил в интервью РИА Новости, что гордится наградами от представителей руководства России, которых считает настоящими, проверенными друзьями Сербии. Посол России Александр Боцан-Харченко 7 декабря вручил Баятовичу нагрудный знак МИД "За вклад в международное сотрудничество", в 2021 году как председатель попечительского совета центра Русского географического общества в Сербии он был награжден медалью Пушкина, получал и другие российские награды, собирал средства в помощь детям Донбасса, за что политические оппоненты называют его "русским человеком". "Я – гражданин Сербии и серб, а русские – наши братья. Это мое личное отношение, и я с гордостью ношу эти награды, которые мне вручили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, которых я считаю доказанными друзьями Сербии", - заявил Баятович в разговоре с агентством. По его словам, отказ от российской культуры и искусства на Западе является проявлением фашизма, а русские и сербы всегда были антифашистами. "Не только с гордостью ношу эти награды, но и у меня в кабинете на стенах фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, с Сергеем Шойгу и Патриархом Российским (Кириллом – ред.), это наша братская Православная церковь. Этих людей считаю друзьями Сербии и своими друзьями", - подчеркнул зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии. Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>

https://ria.ru/20231216/serbiya-1916157102.html

россия

сербия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сербия, донбасс, душан баятович, сергей шойгу, александр боцан-харченко