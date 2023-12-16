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МИД России прокомментировал возможное введение новых санкций ЕС - РИА Новости, 16.12.2023
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19:17 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/sanktsii-1916230953.html
МИД России прокомментировал возможное введение новых санкций ЕС
МИД России прокомментировал возможное введение новых санкций ЕС - РИА Новости, 16.12.2023
МИД России прокомментировал возможное введение новых санкций ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила РИА Новости, что все... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T19:17
2023-12-16T19:17
россия
мария захарова
австрия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила РИА Новости, что все действия незаконного плана против России получают соответствующий ответ, так было до этого, так будет и сейчас. Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. В то же время знакомый с процессом европейский источник отмечал, что процедура окончательного утверждения нового пакета санкций на министерском уровне в Совете ЕС еще не запущена. "Мы по традиции отвечаем, как вы прекрасно знаете, что все меры, действия и шаги, которые предпринимаются незаконного плана против нашей страны, получают соответствующий ответ. Он прорабатывается в межведомственном формате, принимаются соответствующие решения и потом утверждаются и реализуются, так было и до этого. Так будет и сейчас", - сказала Захарова агентству. Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против РФ. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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россия, мария захарова, австрия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Мария Захарова, Австрия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России
МИД России прокомментировал возможное введение новых санкций ЕС

Захарова: все незаконные действия Запада против РФ получат соответствующий ответ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила РИА Новости, что все действия незаконного плана против России получают соответствующий ответ, так было до этого, так будет и сейчас.
Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. В то же время знакомый с процессом европейский источник отмечал, что процедура окончательного утверждения нового пакета санкций на министерском уровне в Совете ЕС еще не запущена.
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"Мы по традиции отвечаем, как вы прекрасно знаете, что все меры, действия и шаги, которые предпринимаются незаконного плана против нашей страны, получают соответствующий ответ. Он прорабатывается в межведомственном формате, принимаются соответствующие решения и потом утверждаются и реализуются, так было и до этого. Так будет и сейчас", - сказала Захарова агентству.
Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против РФ. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияМария ЗахароваАвстрияУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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