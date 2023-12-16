https://ria.ru/20231216/sanktsii-1916230953.html

МИД России прокомментировал возможное введение новых санкций ЕС

МИД России прокомментировал возможное введение новых санкций ЕС - РИА Новости, 16.12.2023

МИД России прокомментировал возможное введение новых санкций ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила РИА Новости, что все... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T19:17

2023-12-16T19:17

2023-12-16T19:17

россия

мария захарова

австрия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила РИА Новости, что все действия незаконного плана против России получают соответствующий ответ, так было до этого, так будет и сейчас. Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. В то же время знакомый с процессом европейский источник отмечал, что процедура окончательного утверждения нового пакета санкций на министерском уровне в Совете ЕС еще не запущена. "Мы по традиции отвечаем, как вы прекрасно знаете, что все меры, действия и шаги, которые предпринимаются незаконного плана против нашей страны, получают соответствующий ответ. Он прорабатывается в межведомственном формате, принимаются соответствующие решения и потом утверждаются и реализуются, так было и до этого. Так будет и сейчас", - сказала Захарова агентству. Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против РФ. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

россия

австрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мария захарова, австрия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии