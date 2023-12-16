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На Камчатке самолет при посадке выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 16.12.2023
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11:02 16.12.2023 (обновлено: 15:11 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/samolet-1916168413.html
На Камчатке самолет при посадке выкатился за пределы ВПП
На Камчатке самолет при посадке выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 16.12.2023
На Камчатке самолет при посадке выкатился за пределы ВПП
Самолет, выполнявший санитарный рейс, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в аэропорту Оссора в Камчатском крае, сообщается в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:02
2023-12-16T15:11
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
камчатский край
як-40
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Самолет, выполнявший санитарный рейс, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в аэропорту Оссора в Камчатском крае, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры."Самолет Як-40 (эксплуатант — АО "Камчатское авиационное предприятие"), выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, во время совершения посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказано в публикации.На борту находились четыре члена экипажа и два медика. Никто не пострадал, самолет повреждений не получил, добавили в ведомстве.После этого Як-40 доставил в Петропавловск-Камчатский жителя Оссоры, за которым рейс и вылетал в поселок.В прокуратуре добавили, что проводят проверку, по итогам которой дадут оценку соблюдению экипажем нормативных требований при заходе на посадку, а также действиям оператора аэродрома по содержанию взлетно-посадочной полосы.Камчатское авиационное предприятие рассказало в соцсети "ВКонтакте", что грамотные действия экипажа самолета помогли предотвратить трагедию."В аэропорту Оссора после посадки самолета Як-40 при пробеге по взлетно-посадочной полосе произошел непрогнозируемый мощный боковой порыв ветра (сдвиг ветра), в результате которого воздушное судно выкатилось на боковую полосу безопасности. Борт выполнял санитарный рейс совместно с Камчатским территориальным центром медицины катастроф", — пояснила компания.После того как переднюю стойку шасси освободили от снега, самолет самостоятельно зарулил на место стоянки на перроне аэропорта Оссора.Сдвиг ветра — очень резкие изменения скорости и (или) направления ветра. Это опасное для авиации метеорологическое явление может возникнуть как при взлете, так и при посадке по независящим от летного экипажа причинам.
https://ria.ru/20231024/samolet-1904838305.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край, як-40, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Камчатский край, Як-40, Дальневосточная транспортная прокуратура
На Камчатке самолет при посадке выкатился за пределы ВПП

Як-40 при посадке в аэропорту Оссора на Камчатке выкатился за пределы ВПП

© АО "Камчатское авиационное предприятие"В аэропорту Оссора после посадки самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы
В аэропорту Оссора после посадки самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы
© АО "Камчатское авиационное предприятие"
В аэропорту Оссора после посадки самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Самолет, выполнявший санитарный рейс, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в аэропорту Оссора в Камчатском крае, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Самолет Як-40 (эксплуатант — АО "Камчатское авиационное предприятие"), выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, во время совершения посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказано в публикации.
На борту находились четыре члена экипажа и два медика. Никто не пострадал, самолет повреждений не получил, добавили в ведомстве.
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После этого Як-40 доставил в Петропавловск-Камчатский жителя Оссоры, за которым рейс и вылетал в поселок.
В прокуратуре добавили, что проводят проверку, по итогам которой дадут оценку соблюдению экипажем нормативных требований при заходе на посадку, а также действиям оператора аэродрома по содержанию взлетно-посадочной полосы.
Камчатское авиационное предприятие рассказало в соцсети "ВКонтакте", что грамотные действия экипажа самолета помогли предотвратить трагедию.
"В аэропорту Оссора после посадки самолета Як-40 при пробеге по взлетно-посадочной полосе произошел непрогнозируемый мощный боковой порыв ветра (сдвиг ветра), в результате которого воздушное судно выкатилось на боковую полосу безопасности. Борт выполнял санитарный рейс совместно с Камчатским территориальным центром медицины катастроф", — пояснила компания.
После того как переднюю стойку шасси освободили от снега, самолет самостоятельно зарулил на место стоянки на перроне аэропорта Оссора.
Сдвиг ветра — очень резкие изменения скорости и (или) направления ветра. Это опасное для авиации метеорологическое явление может возникнуть как при взлете, так и при посадке по независящим от летного экипажа причинам.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчаткаКамчатский крайЯк-40Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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