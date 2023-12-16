https://ria.ru/20231216/samolet-1916168413.html

На Камчатке самолет при посадке выкатился за пределы ВПП

На Камчатке самолет при посадке выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 16.12.2023

На Камчатке самолет при посадке выкатился за пределы ВПП

Самолет, выполнявший санитарный рейс, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в аэропорту Оссора в Камчатском крае, сообщается в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T11:02

2023-12-16T11:02

2023-12-16T15:11

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

камчатский край

як-40

дальневосточная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Самолет, выполнявший санитарный рейс, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в аэропорту Оссора в Камчатском крае, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры."Самолет Як-40 (эксплуатант — АО "Камчатское авиационное предприятие"), выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, во время совершения посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказано в публикации.На борту находились четыре члена экипажа и два медика. Никто не пострадал, самолет повреждений не получил, добавили в ведомстве.После этого Як-40 доставил в Петропавловск-Камчатский жителя Оссоры, за которым рейс и вылетал в поселок.В прокуратуре добавили, что проводят проверку, по итогам которой дадут оценку соблюдению экипажем нормативных требований при заходе на посадку, а также действиям оператора аэродрома по содержанию взлетно-посадочной полосы.Камчатское авиационное предприятие рассказало в соцсети "ВКонтакте", что грамотные действия экипажа самолета помогли предотвратить трагедию."В аэропорту Оссора после посадки самолета Як-40 при пробеге по взлетно-посадочной полосе произошел непрогнозируемый мощный боковой порыв ветра (сдвиг ветра), в результате которого воздушное судно выкатилось на боковую полосу безопасности. Борт выполнял санитарный рейс совместно с Камчатским территориальным центром медицины катастроф", — пояснила компания.После того как переднюю стойку шасси освободили от снега, самолет самостоятельно зарулил на место стоянки на перроне аэропорта Оссора.Сдвиг ветра — очень резкие изменения скорости и (или) направления ветра. Это опасное для авиации метеорологическое явление может возникнуть как при взлете, так и при посадке по независящим от летного экипажа причинам.

https://ria.ru/20231024/samolet-1904838305.html

https://ria.ru/20230911/samolet-1895448277.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край, як-40, дальневосточная транспортная прокуратура