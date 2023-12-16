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Эксперты рассказали о недостатках американского F-35 - РИА Новости, 16.12.2023
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01:04 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/samolet-1916140624.html
Эксперты рассказали о недостатках американского F-35
Эксперты рассказали о недостатках американского F-35 - РИА Новости, 16.12.2023
Эксперты рассказали о недостатках американского F-35
Американский истребитель F-35, несмотря на заоблачную стоимость и годы разработки, уступает российским и китайским аналогам, заявили опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T01:04
2023-12-16T01:04
технологии
сша
эрл расмуссен
министерство обороны сша
f-35
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Американский истребитель F-35, несмотря на заоблачную стоимость и годы разработки, уступает российским и китайским аналогам, заявили опрошенные РИА Новости эксперты."Стоимость этого самолета постоянно растет, и это трудно оправдать. Это потрясающий пример того, чего добилась корпоративная оборонная промышленность через свое доминирование в исполнительной и законодательной власти. Новая война в любой точке мира означает новые контракты и высокооплачиваемую работу небольшому сектору производства", - заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. По ее словам, поэтому истеблишмент США стремится разжигать конфликты по всему миру. Ранее счетная палата США заявила конгрессу, что программа по производству истребителей подорожает с 1,7 триллиона долларов еще на 44 миллиарда. Спустя 17 лет с первого полета и через 8 лет после принятия на вооружение истребитель продолжает испытывать проблемы с ПО и требует постоянной модернизации. Как считает Квятковски, F-35 был разработан, чтобы обеспечивать непрерывную и растущую зарплату оборонным подрядчикам, которые постоянно ремонтируют самолеты. "Один самолет - гарантированная прибыль. По мере того, как старые машины будут списаны и США перейдут на F-35, остальной мир может посмеиваться", - добавила она. По словам эксперта, истребитель не может действовать удаленно от логистической поддержки и не протянет в бою "вдали от дома". Неизвестно, может ли самолет эффективно действовать в активном вражеском окружении, у него проблемы с надежностью и долговечностью, сказала она. В свою очередь полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что F-35 впечатляет, когда работает, но в бою против российских Су и китайских J-20 его ждут проблемы. "Хотя F-35 может иметь преимущества в идеальных условиях, боевые действия не являются таковыми. Эксплуатационная эффективность, ухудшение работы датчиков и связи, скорее всего, поставит его в невыгодное положение в бою с российскими и китайскими истребителями один на один", - сказал он. Российский Су-57 и китайские J-20 и J-31 имеют преимущества по скорости, дальности и маневренности, лучше вооружены, добавил эксперт. "Су-57 несет широкий спектр вооружений, включая крылатые ракеты со способностью поражать цели на расстоянии до 300 километров", - сказал он.
https://ria.ru/20231213/ssha-1915494102.html
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технологии, сша, эрл расмуссен, министерство обороны сша, f-35, в мире, россия, китай
Технологии, США, Эрл Расмуссен, Министерство обороны США, F-35, В мире, Россия, Китай
Эксперты рассказали о недостатках американского F-35

Эксперты: американский F-35 уступает аналогам из России и Китая

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-35
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-35. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Американский истребитель F-35, несмотря на заоблачную стоимость и годы разработки, уступает российским и китайским аналогам, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
«
"Стоимость этого самолета постоянно растет, и это трудно оправдать. Это потрясающий пример того, чего добилась корпоративная оборонная промышленность через свое доминирование в исполнительной и законодательной власти. Новая война в любой точке мира означает новые контракты и высокооплачиваемую работу небольшому сектору производства", - заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.
По ее словам, поэтому истеблишмент США стремится разжигать конфликты по всему миру.
Ранее счетная палата США заявила конгрессу, что программа по производству истребителей подорожает с 1,7 триллиона долларов еще на 44 миллиарда. Спустя 17 лет с первого полета и через 8 лет после принятия на вооружение истребитель продолжает испытывать проблемы с ПО и требует постоянной модернизации.
Как считает Квятковски, F-35 был разработан, чтобы обеспечивать непрерывную и растущую зарплату оборонным подрядчикам, которые постоянно ремонтируют самолеты. "Один самолет - гарантированная прибыль. По мере того, как старые машины будут списаны и США перейдут на F-35, остальной мир может посмеиваться", - добавила она.
По словам эксперта, истребитель не может действовать удаленно от логистической поддержки и не протянет в бою "вдали от дома". Неизвестно, может ли самолет эффективно действовать в активном вражеском окружении, у него проблемы с надежностью и долговечностью, сказала она.
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
США не выполнили план по производству истребителей F-35
13 декабря, 12:20
В свою очередь полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что F-35 впечатляет, когда работает, но в бою против российских Су и китайских J-20 его ждут проблемы.
"Хотя F-35 может иметь преимущества в идеальных условиях, боевые действия не являются таковыми. Эксплуатационная эффективность, ухудшение работы датчиков и связи, скорее всего, поставит его в невыгодное положение в бою с российскими и китайскими истребителями один на один", - сказал он.
Российский Су-57 и китайские J-20 и J-31 имеют преимущества по скорости, дальности и маневренности, лучше вооружены, добавил эксперт. "Су-57 несет широкий спектр вооружений, включая крылатые ракеты со способностью поражать цели на расстоянии до 300 километров", - сказал он.
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
СМИ: в Южной Каролине нашли обломки пропавшего истребителя США F-35
19 сентября, 08:10
 
ТехнологииСШАЭрл РасмуссенМинистерство обороны СШАF-35В миреРоссияКитай
 
 
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