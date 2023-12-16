https://ria.ru/20231216/rvsn-1916140921.html

Командующий РВСН рассказал о двухкомпонентной структуре войск

Командующий РВСН рассказал о двухкомпонентной структуре войск - РИА Новости, 16.12.2023

Командующий РВСН рассказал о двухкомпонентной структуре войск

Двухкомпонентная структура РВСН, то есть мобильные комплексы и ракеты шахтного базирования, останется и в будущем, заявил командующий РВСН генерал-полковник... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T01:07

2023-12-16T01:07

2023-12-16T01:07

безопасность

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Двухкомпонентная структура РВСН, то есть мобильные комплексы и ракеты шахтного базирования, останется и в будущем, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". "Двухкомпонентная структура РВСН за годы не претерпела существенных изменений. Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН сохранилось примерно равным", - сказал Каракаев. В то же время ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной. Это объясняется наличием в стационарной группировке ракетного комплекса тяжелого класса с разделяющейся головной частью, несущей большее количество боевых блоков индивидуального наведения. "Данное соотношение планируется в перспективе коренным образом не менять и сохранить структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой боевой готовностью, а также подвижные грунтовые ракетные комплексы, имеющие высокую живучесть. Такой подход позволит с минимальными затратами и рисками по реализуемости обеспечить адекватную реакцию на прогнозируемые угрозы", - сказал командующий.

https://ria.ru/20231216/rakety-1916137256.html

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безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, россия