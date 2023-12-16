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В РВСН предложили меры противодействия ПРО США - РИА Новости, 16.12.2023
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00:33 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/rvsn-1916137477.html
В РВСН предложили меры противодействия ПРО США
В РВСН предложили меры противодействия ПРО США - РИА Новости, 16.12.2023
В РВСН предложили меры противодействия ПРО США
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России предложили ряд мер противодействия ПРО США, заявил командующий войсками генерал-полковник Сергей... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T00:33
2023-12-16T00:33
безопасность
россия
сша
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России предложили ряд мер противодействия ПРО США, заявил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда". "Ракетными войсками стратегического назначения предложен ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач", - сказал Каракаев. По его словам, речь прежде всего о создании ракетных комплексов, оснащаемых "современными средствами противодействия противоракетным системам с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО". Кроме того, предполагается продолжить развитие научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями МБР и их боевого оснащения, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны. Генерал подчеркнул, что США в обозримой перспективе не только не откажутся от попыток нивелировать возможности стратегических ядерных сил России, но и продолжат поиск и реализацию новых путей решения этой задачи.
https://ria.ru/20231216/rakety-1916137256.html
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безопасность, россия, сша, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, США, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения
В РВСН предложили меры противодействия ПРО США

Каракаев: РВСН предложили меры противодействия ПРО США

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России предложили ряд мер противодействия ПРО США, заявил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
«
"Ракетными войсками стратегического назначения предложен ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач", - сказал Каракаев.
По его словам, речь прежде всего о создании ракетных комплексов, оснащаемых "современными средствами противодействия противоракетным системам с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО".
Кроме того, предполагается продолжить развитие научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями МБР и их боевого оснащения, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны.
Генерал подчеркнул, что США в обозримой перспективе не только не откажутся от попыток нивелировать возможности стратегических ядерных сил России, но и продолжат поиск и реализацию новых путей решения этой задачи.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Командующий РВСН рассказал о планах по пуску ракет
00:29
 
БезопасностьРоссияСШАСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначения
 
 
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