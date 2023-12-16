https://ria.ru/20231216/ruslany-1916149394.html
Минобороны опубликовало видео взлета семи "Русланов" на учениях
Минобороны опубликовало видео взлета семи "Русланов" на учениях - РИА Новости, 16.12.2023
Минобороны опубликовало видео взлета семи "Русланов" на учениях
Командование военно-транспортной авиации ВКС России провело летно-тактическое учение с экипажами самолетов Ан-124-100 "Руслан", впервые одновременно в воздух... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T05:06
2023-12-16T05:06
2023-12-16T14:33
безопасность
россия
военно-транспортная авиация
воздушно-космические силы россии
ан-124
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Командование военно-транспортной авиации ВКС России провело летно-тактическое учение с экипажами самолетов Ан-124-100 "Руслан", впервые одновременно в воздух поднялись семь судов, видео предоставило Минобороны."Командованием военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации проведено летно-тактическое учение с экипажами воздушных судов Ан-124-100 "Руслан", — говорится в сообщении.На кадрах видно, что в воздух одновременно поднялись семь воздушных судов. В Минобороны отметили, что такое количество Ан-124-100 "Руслан" одновременно в воздухе было впервые.Отмечается, что целью учения являлась проверка подготовки молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой.В ходе полетов экипажи самолетов отрабатывали взлет, полеты по маршруту и посадку на сокращенных временных интервалах. Полеты проводились на высоте свыше четырех тысяч метров, общая протяженность маршрута составила более тысячи километров, средняя скорость самолетов — 500 километров в час
https://ria.ru/20231206/su-35-1914120535.html
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Cамолеты Ан-124-100 "Руслан" в воздухе
Cамолеты Ан-124-100 "Руслан" в воздухе
2023-12-16T05:06
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безопасность, россия, военно-транспортная авиация, воздушно-космические силы россии, ан-124, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Военно-транспортная авиация, Воздушно-космические силы России, Ан-124, Вооруженные силы РФ
Минобороны опубликовало видео взлета семи "Русланов" на учениях
МО: впервые семь "Русланов" одновременно взлетели в воздух на учениях