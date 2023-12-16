https://ria.ru/20231216/reydy-1916186713.html
Армия Израиля заявила о рейдах в школах в секторе Газа
Армия Израиля заявила о рейдах в школах в секторе Газа - РИА Новости, 16.12.2023
Армия Израиля заявила о рейдах в школах в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что провела рейды в школах в районе Ар-Рималь на западе Газы. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T13:16
2023-12-16T13:16
2023-12-16T13:16
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что провела рейды в школах в районе Ар-Рималь на западе Газы. "Вчера (в пятницу) войска ЦАХАЛ провели целенаправленный рейд в школах Аль-Муатасим Биллах и Аль-Фараби в связи с информацией о террористах (палестинского движения) ХАМАС, скрывавшихся в школах", - говорится в сообщении армии. ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал "террористов", некоторые из тех, кто находились в школах, сдались или были задержаны армией Израиля. Кроме того, армия заявила о рейдах в Хан-Юнисе, в ходе которых было обнаружено оружие, а также подземная инфраструктура. По информации ЦАХАЛ, его летательный аппарат также нанес удар по объекту в Джабалии, с крыши которого бойцы ХАМАС осуществляли стрельбу. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Армия Израиля заявила о рейдах в школах в секторе Газа
ЦАХАЛ заявил, что провел рейды в школах в районе Ар-Рималь на западе Газы
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале
, что провела рейды в школах в районе Ар-Рималь на западе Газы.
"Вчера (в пятницу) войска ЦАХАЛ провели целенаправленный рейд в школах Аль-Муатасим Биллах и Аль-Фараби в связи с информацией о террористах (палестинского движения) ХАМАС, скрывавшихся в школах", - говорится в сообщении армии.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал "террористов", некоторые из тех, кто находились в школах, сдались или были задержаны армией Израиля.
Кроме того, армия заявила о рейдах в Хан-Юнисе, в ходе которых было обнаружено оружие, а также подземная инфраструктура.
По информации ЦАХАЛ, его летательный аппарат также нанес удар по объекту в Джабалии, с крыши которого бойцы ХАМАС осуществляли стрельбу.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.