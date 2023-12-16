https://ria.ru/20231216/reb-1916151161.html

Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют

Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют - РИА Новости, 16.12.2023

Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют

Комплексы радиоэлектронной борьбы "Лесочек" станут еще мощнее и мобильнее, рассказали РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T06:07

2023-12-16T06:07

2023-12-16T11:48

безопасность

технологии

россия

российская электроника

ростех

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы "Лесочек" станут еще мощнее и мобильнее, рассказали РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех")."В настоящее время специалисты входящего в "Росэлектронику" концерна "Созвездие" ведут работы по модернизации комплексов "Лесочек", они станут еще мощнее и мобильнее", — рассказали в холдинге."Лесочек" предназначен для защиты автомобильной и бронетанковой техники, а также личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на маршах и в местах стоянки. Комплекс может размещаться на технике или переноситься солдатами в рюкзаке.Как отметил президент Владимир Путин, подводя итоги года, эти системы ставятся сегодня практически на всю российскую бронетехнику, а их число планируется наращивать.

https://radiosputnik.ru/20231129/drony-1912730407.html

https://ria.ru/20230929/fotomoduli-1899341068.html

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безопасность, технологии, россия, российская электроника, ростех