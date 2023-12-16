https://ria.ru/20231216/reb-1916151161.html
Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют
Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют - РИА Новости, 16.12.2023
Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют
Комплексы радиоэлектронной борьбы "Лесочек" станут еще мощнее и мобильнее, рассказали РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T06:07
2023-12-16T06:07
2023-12-16T11:48
безопасность
технологии
россия
российская электроника
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_32afd798c2d03c891cd9c901490d5b06.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы "Лесочек" станут еще мощнее и мобильнее, рассказали РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех")."В настоящее время специалисты входящего в "Росэлектронику" концерна "Созвездие" ведут работы по модернизации комплексов "Лесочек", они станут еще мощнее и мобильнее", — рассказали в холдинге."Лесочек" предназначен для защиты автомобильной и бронетанковой техники, а также личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на маршах и в местах стоянки. Комплекс может размещаться на технике или переноситься солдатами в рюкзаке.Как отметил президент Владимир Путин, подводя итоги года, эти системы ставятся сегодня практически на всю российскую бронетехнику, а их число планируется наращивать.
https://radiosputnik.ru/20231129/drony-1912730407.html
https://ria.ru/20230929/fotomoduli-1899341068.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_59e5b473c98f814dacb1757b615b03d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, российская электроника, ростех
Безопасность, Технологии, Россия, Российская электроника, Ростех
Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют
"Росэлектроника" обновит комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы "Лесочек" станут еще мощнее и мобильнее, рассказали РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").
"В настоящее время специалисты входящего в "Росэлектронику" концерна "Созвездие" ведут работы по модернизации комплексов "Лесочек", они станут еще мощнее и мобильнее", — рассказали в холдинге.
В России разработали миниатюрную систему для идентификации своих дронов
"Лесочек" предназначен для защиты автомобильной и бронетанковой техники, а также личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на маршах и в местах стоянки. Комплекс может размещаться на технике или переноситься солдатами в рюкзаке.
Как отметил президент Владимир Путин
, подводя итоги года, эти системы ставятся сегодня практически на всю российскую бронетехнику, а их число планируется наращивать.
В России создали первые фотомодули на кристалле для высокоточных ракет