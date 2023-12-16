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Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют - РИА Новости, 16.12.2023
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06:07 16.12.2023 (обновлено: 11:48 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/reb-1916151161.html
Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют
Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют - РИА Новости, 16.12.2023
Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют
Комплексы радиоэлектронной борьбы "Лесочек" станут еще мощнее и мобильнее, рассказали РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T06:07
2023-12-16T11:48
безопасность
технологии
россия
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы "Лесочек" станут еще мощнее и мобильнее, рассказали РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех")."В настоящее время специалисты входящего в "Росэлектронику" концерна "Созвездие" ведут работы по модернизации комплексов "Лесочек", они станут еще мощнее и мобильнее", — рассказали в холдинге."Лесочек" предназначен для защиты автомобильной и бронетанковой техники, а также личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на маршах и в местах стоянки. Комплекс может размещаться на технике или переноситься солдатами в рюкзаке.Как отметил президент Владимир Путин, подводя итоги года, эти системы ставятся сегодня практически на всю российскую бронетехнику, а их число планируется наращивать.
https://radiosputnik.ru/20231129/drony-1912730407.html
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безопасность, технологии, россия, российская электроника, ростех
Безопасность, Технологии, Россия, Российская электроника, Ростех
Комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники модернизируют

"Росэлектроника" обновит комплексы РЭБ "Лесочек" для российской бронетехники

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил России подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил России подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил России подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы "Лесочек" станут еще мощнее и мобильнее, рассказали РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").
"В настоящее время специалисты входящего в "Росэлектронику" концерна "Созвездие" ведут работы по модернизации комплексов "Лесочек", они станут еще мощнее и мобильнее", — рассказали в холдинге.
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"Лесочек" предназначен для защиты автомобильной и бронетанковой техники, а также личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на маршах и в местах стоянки. Комплекс может размещаться на технике или переноситься солдатами в рюкзаке.
Как отметил президент Владимир Путин, подводя итоги года, эти системы ставятся сегодня практически на всю российскую бронетехнику, а их число планируется наращивать.
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