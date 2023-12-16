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СМИ: около побережья курортного города в Египте сбили летающий объект - РИА Новости, 16.12.2023
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12:39 16.12.2023 (обновлено: 13:35 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/pvo-1916180644.html
СМИ: около побережья курортного города в Египте сбили летающий объект
СМИ: около побережья курортного города в Египте сбили летающий объект - РИА Новости, 16.12.2023
СМИ: около побережья курортного города в Египте сбили летающий объект
Средства противовоздушной обороны Египта сбили летающий объект около побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова, передает телеканал Al... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:39
2023-12-16T13:35
в мире
египет
синайский полуостров
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КАИР, 16 дек — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Египта сбили летающий объект около побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова, передает телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленные источники."Египетская ПВО зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него", — говорится в сообщении.Как рассказали очевидцы, он упал в 1,5 километра от побережья Дахаба. По данным издания, к месту крушения направили следственные группы.
https://ria.ru/20231204/sistema-1913751536.html
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РИА Новости
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в мире, египет, синайский полуостров
В мире, Египет, Синайский полуостров
СМИ: около побережья курортного города в Египте сбили летающий объект

Al Qahera News: ПВО Египта сбили летающий объект около побережья Дахаба

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта. Архивное фото
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КАИР, 16 дек — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Египта сбили летающий объект около побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова, передает телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленные источники.
"Египетская ПВО зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него", — говорится в сообщении.
Как рассказали очевидцы, он упал в 1,5 километра от побережья Дахаба.
По данным издания, к месту крушения направили следственные группы.
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