https://ria.ru/20231216/pvo-1916180644.html

СМИ: около побережья курортного города в Египте сбили летающий объект

СМИ: около побережья курортного города в Египте сбили летающий объект - РИА Новости, 16.12.2023

СМИ: около побережья курортного города в Египте сбили летающий объект

Средства противовоздушной обороны Египта сбили летающий объект около побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова, передает телеканал Al... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:39

2023-12-16T12:39

2023-12-16T13:35

в мире

египет

синайский полуостров

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КАИР, 16 дек — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Египта сбили летающий объект около побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова, передает телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленные источники."Египетская ПВО зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него", — говорится в сообщении.Как рассказали очевидцы, он упал в 1,5 километра от побережья Дахаба. По данным издания, к месту крушения направили следственные группы.

https://ria.ru/20231204/sistema-1913751536.html

египет

синайский полуостров

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в мире, египет, синайский полуостров