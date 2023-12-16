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Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области - РИА Новости, 16.12.2023
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области
Средства ПВО на территории Ростовской области не работали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:25
2023-12-16T12:25
2023-12-16T12:25
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Средства ПВО на территории Ростовской области не работали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова. В субботу днем в различных районах Ростова-на-Дону был слышен громкий звук. В соцсетях жители региона предположили, что сработала ПВО. "Средства ПВО на территории Ростовской области не работали", - сказала Четвертакова.
https://radiosputnik.ru/20230921/rostov-na-donu-1897760842.html
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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Происшествия
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области
Пресс-секретарь главы Ростовской области опровергла сообщения о работе ПВО