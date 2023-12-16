https://ria.ru/20231216/pvo-1916178809.html

Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области

Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области - РИА Новости, 16.12.2023

Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области

Средства ПВО на территории Ростовской области не работали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:25

2023-12-16T12:25

2023-12-16T12:25

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Средства ПВО на территории Ростовской области не работали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова. В субботу днем в различных районах Ростова-на-Дону был слышен громкий звук. В соцсетях жители региона предположили, что сработала ПВО. "Средства ПВО на территории Ростовской области не работали", - сказала Четвертакова.

https://radiosputnik.ru/20230921/rostov-na-donu-1897760842.html

ростовская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, ростов-на-дону, происшествия