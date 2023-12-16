Рейтинг@Mail.ru
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/pvo-1916178809.html
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области - РИА Новости, 16.12.2023
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области
Средства ПВО на территории Ростовской области не работали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:25
2023-12-16T12:25
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Средства ПВО на территории Ростовской области не работали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова. В субботу днем в различных районах Ростова-на-Дону был слышен громкий звук. В соцсетях жители региона предположили, что сработала ПВО. "Средства ПВО на территории Ростовской области не работали", - сказала Четвертакова.
https://radiosputnik.ru/20230921/rostov-na-donu-1897760842.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Происшествия
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области

Пресс-секретарь главы Ростовской области опровергла сообщения о работе ПВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Средства ПВО на территории Ростовской области не работали, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.
В субботу днем в различных районах Ростова-на-Дону был слышен громкий звук. В соцсетях жители региона предположили, что сработала ПВО.
"Средства ПВО на территории Ростовской области не работали", - сказала Четвертакова.
Вид на реку Дон в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Власти объяснили появление инверсионного следа в небе над Ростовом-на-Дону
21 сентября, 14:11
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала