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В ВСУ пожаловались на обходящую ПВО уловку российской армии
В ВСУ пожаловались на обходящую ПВО уловку российской армии - РИА Новости, 16.12.2023
В ВСУ пожаловались на обходящую ПВО уловку российской армии
Российские войска используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана ПВО, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью каналу NTA. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:33
2023-12-16T04:33
2023-12-16T15:27
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские войска используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана ПВО, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью каналу NTA.По его словам, российские военные используют как реальные ракеты, так и фальшивые цели."Это то, что называется работой средствами РЭБ противника, они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на "Кинжал" по параметрам полета. То есть по скорости и так далее", — сказал Игнат.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В ВСУ пожаловались на обходящую ПВО уловку российской армии
Спикер ВВС Украины Игнат: Россия обманывает ПВО с помощью импульсов