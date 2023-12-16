https://ria.ru/20231216/putin-1916208942.html
В Хорватии сделали неожиданное заявление о Путине
В Хорватии сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 16.12.2023
В Хорватии сделали неожиданное заявление о Путине
Общение президента России Владимира Путина с журналистами и россиянами прошло в атмосфере триумфа и уверенности в неминуемой победе в конфликте на Украине,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T16:00
2023-12-16T16:00
2023-12-16T17:48
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с журналистами и россиянами прошло в атмосфере триумфа и уверенности в неминуемой победе в конфликте на Украине, пишет Advance."В этом году Владимир Путин обращается к российским гражданам с более прочных позиций, чем в прошлом году", — утверждает автор.Автор заявил, что провал контрнаступления ВСУ и снижающаяся на глазах помощь Запада Украине вселяют в россиян уверенность в неминуемой победе. Экономика государства также выстояла, несмотря на беспрецедентные санкции.В целом уверенная риторика Путина, подкрепленная успехами на фронте и крахом надежд Запада на экономическое падение России, создала атмосферу неминуемого триумфа вокруг российского лидера, заключило издание.Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231215/vsu-1916079098.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, хорватия, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Хорватия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Хорватии сделали неожиданное заявление о Путине
Advance: крах ВСУ и Запада стал триумфом Путина
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Общение президента России Владимира Путина с журналистами и россиянами прошло в атмосфере триумфа и уверенности в неминуемой победе в конфликте на Украине, пишет Advance
.
"В этом году Владимир Путин обращается к российским гражданам с более прочных позиций, чем в прошлом году", — утверждает автор.
Автор заявил, что провал контрнаступления ВСУ и снижающаяся на глазах помощь Запада Украине вселяют в россиян уверенность в неминуемой победе. Экономика государства также выстояла, несмотря на беспрецедентные санкции.
В целом уверенная риторика Путина, подкрепленная успехами на фронте и крахом надежд Запада на экономическое падение России, создала атмосферу неминуемого триумфа вокруг российского лидера, заключило издание.
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Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.
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не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы
. По словам президента Владимира Путина
, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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