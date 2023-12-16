https://ria.ru/20231216/putin-1916197479.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти эмира Кувейта

Путин выразил соболезнования из-за смерти эмира Кувейта - РИА Новости, 16.12.2023

Путин выразил соболезнования из-за смерти эмира Кувейта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Мишаалю Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху в связи с кончиной его брата, который был... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:37

2023-12-16T14:37

2023-12-16T14:42

в мире

кувейт

владимир путин

россия

ближний восток

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Мишаалю Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху в связи с кончиной его брата, который был эмиром, сообщается на сайте Кремля."Ваше Высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего брата – Эмира Навафа Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха. Эмир Наваф Аль-Ахмед по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке. Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене. Ценим его личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений", - говорится в сообщении.Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам семьи Ас-Сабах и дружественному народу Кувейта.Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщил в эфире кувейтского государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах. В конце ноября сообщалось, что эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.Эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на кувейтском престоле с сентября 2020 года. После его кончины унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

https://ria.ru/20231216/emir-1916194068.html

кувейт

россия

ближний восток

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в мире, кувейт, владимир путин, россия, ближний восток