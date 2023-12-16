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Михалков назвал Путина единственным мощным лидером в мировой политике - РИА Новости, 16.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:40 16.12.2023 (обновлено: 13:58 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/putin-1916190931.html
Михалков назвал Путина единственным мощным лидером в мировой политике
Михалков назвал Путина единственным мощным лидером в мировой политике - РИА Новости, 16.12.2023
Михалков назвал Путина единственным мощным лидером в мировой политике
Народный артист РСФСР, кинорежиссер, актёр Никита Михалков в эфире назвал президента России Владимира Путина единственным мощным лидером мировой политики,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T13:40
2023-12-16T13:58
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политика
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рсфср
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР, кинорежиссер, актёр Никита Михалков в эфире назвал президента России Владимира Путина единственным мощным лидером мировой политики, отметив, что благодаря главе государства и его команде страна удержалась в тяжелейший период санкций. "Я уверен, что это (поддержка Путина - ред.) абсолютно естественно. В этом не должно быть ничего удивительного. Сегодня Путин - это единственный, реальный, мощный лидер мировой политики. И никому не стоит удивляться, что такое количество людей хотят поддержать (его кандидатуру на выборах - ред.), потому что те, кто его не поддерживают, либо не умны, либо вредны", - сказал Михалков в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, все остальные, кто понимает, что благодаря Путину и его команде страна в какой-то момент "отошла от края пропасти, нарастила мышцы и удержалась в тяжелейшие моменты санкций, которые, в принципе, были рассчитаны на то, чтобы, так сказать, страну нашу истребить", - это заслуга его и народа, который ему поверил. "Поэтому у нас нет другого лидера и не должно быть", - отметил артист. Он подчеркнул, что недружественные страны будут делать все, чтобы мешать России в период выборов президента. По его мнению, этого нельзя допускать. В этом поможет единство народа и отсутствие компромисса, потому что "наше добросердечие принимается за слабость", считает Михалков. Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся 17 марта 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
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политика, россия, рсфср, владимир путин, никита михалков
Культура, Политика, Россия, РСФСР, Владимир Путин, Никита Михалков
Михалков назвал Путина единственным мощным лидером в мировой политике

Михалков: Путин является единственным мощным лидером мировой политики

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНикита Михалков перед собранием инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ
Никита Михалков перед собранием инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Никита Михалков перед собранием инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР, кинорежиссер, актёр Никита Михалков в эфире назвал президента России Владимира Путина единственным мощным лидером мировой политики, отметив, что благодаря главе государства и его команде страна удержалась в тяжелейший период санкций.
«
"Я уверен, что это (поддержка Путина - ред.) абсолютно естественно. В этом не должно быть ничего удивительного. Сегодня Путин - это единственный, реальный, мощный лидер мировой политики. И никому не стоит удивляться, что такое количество людей хотят поддержать (его кандидатуру на выборах - ред.), потому что те, кто его не поддерживают, либо не умны, либо вредны", - сказал Михалков в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, все остальные, кто понимает, что благодаря Путину и его команде страна в какой-то момент "отошла от края пропасти, нарастила мышцы и удержалась в тяжелейшие моменты санкций, которые, в принципе, были рассчитаны на то, чтобы, так сказать, страну нашу истребить", - это заслуга его и народа, который ему поверил. "Поэтому у нас нет другого лидера и не должно быть", - отметил артист.
Он подчеркнул, что недружественные страны будут делать все, чтобы мешать России в период выборов президента. По его мнению, этого нельзя допускать.
В этом поможет единство народа и отсутствие компромисса, потому что "наше добросердечие принимается за слабость", считает Михалков.
Ранее Путин объявил о своём участии в выборах президента России, которые состоятся 17 марта 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
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