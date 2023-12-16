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Турчак: 3,5 миллиона сторонников ЕР примут участие в кампании Путина - РИА Новости, 16.12.2023
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13:35 16.12.2023 (обновлено: 13:45 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/putin-1916190110.html
Турчак: 3,5 миллиона сторонников ЕР примут участие в кампании Путина
Турчак: 3,5 миллиона сторонников ЕР примут участие в кампании Путина - РИА Новости, 16.12.2023
Турчак: 3,5 миллиона сторонников ЕР примут участие в кампании Путина
Более 3,5 миллиона членов и сторонников "Единой России" примут активное участие в избирательной кампании президента РФ Владимира Путина на выборах 2024 года,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T13:35
2023-12-16T13:45
политика
единая россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 3,5 миллиона членов и сторонников "Единой России" примут активное участие в избирательной кампании президента РФ Владимира Путина на выборах 2024 года, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Единая Россия" - это партия президента с первых дней ее создания, президент ее создавал, является нашим лидером. И, безусловно, вся наша партийная машина, все наши региональные, местные, первичные отделения, более 3,5 миллионов членов и сторонников партии примут самое активное участие в избирательной кампании", - сказал Турчак, выступая в "Зарядье" на собрании группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на президентских выборах-2024.Владимир Путин 8 декабря сообщил председателю Народного совета ДНР, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, единая россия, владимир путин
Политика, Единая Россия, Владимир Путин
Турчак: 3,5 миллиона сторонников ЕР примут участие в кампании Путина

Турчак: более 3,5 млн сторонников ЕР примут активное участие в кампании Путина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 3,5 миллиона членов и сторонников "Единой России" примут активное участие в избирательной кампании президента РФ Владимира Путина на выборах 2024 года, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«
"Единая Россия" - это партия президента с первых дней ее создания, президент ее создавал, является нашим лидером. И, безусловно, вся наша партийная машина, все наши региональные, местные, первичные отделения, более 3,5 миллионов членов и сторонников партии примут самое активное участие в избирательной кампании", - сказал Турчак, выступая в "Зарядье" на собрании группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на президентских выборах-2024.
Владимир Путин 8 декабря сообщил председателю Народного совета ДНР, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня - с 15 по 17 марта.
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