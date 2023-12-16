https://ria.ru/20231216/putin-1916172925.html

В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным

В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным - РИА Новости, 16.12.2023

В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным

Непубличная часть встречи лидеров фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу длилась долго, рассказал РИА Новости лидер фракции ЕР в Госдуме... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T11:40

2023-12-16T11:40

2023-12-16T11:46

политика

единая россия

владимир путин

владимир васильев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916117444_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_102eaec4c0a3692b416755e7daebe68b.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Непубличная часть встречи лидеров фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу длилась долго, рассказал РИА Новости лидер фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев, по его словам, он ушел со встречи в два часа ночи."Она (встреча с Путиным) длилась долго. Я ушел в два часа (ночи - ред.), - сказал Васильев РИА Новости.

https://ria.ru/20231216/putin-1916172175.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, владимир путин, владимир васильев