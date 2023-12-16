https://ria.ru/20231216/putin-1916172925.html
В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным
В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным - РИА Новости, 16.12.2023
В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным
Непубличная часть встречи лидеров фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу длилась долго, рассказал РИА Новости лидер фракции ЕР в Госдуме... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:40
2023-12-16T11:40
2023-12-16T11:46
политика
единая россия
владимир путин
владимир васильев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Непубличная часть встречи лидеров фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу длилась долго, рассказал РИА Новости лидер фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев, по его словам, он ушел со встречи в два часа ночи."Она (встреча с Путиным) длилась долго. Я ушел в два часа (ночи - ред.), - сказал Васильев РИА Новости.
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политика, единая россия, владимир путин, владимир васильев
Политика, Единая Россия, Владимир Путин, Владимир Васильев
В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным
Васильев: непубличная часть встречи фракций с Путиным длилась до двух часов ночи