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Прилепин заявил, что скоро посетит Донбасс - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 16.12.2023 (обновлено: 13:03 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/prilepin-1916175383.html
Прилепин заявил, что скоро посетит Донбасс
Прилепин заявил, что скоро посетит Донбасс - РИА Новости, 16.12.2023
Прилепин заявил, что скоро посетит Донбасс
Писатель Захар Прилепин сообщил РИА Новости, что собирается в ближайшее время в Донбасс, чтобы навестить подразделения "Оплот" и "Родня", которые работают в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:01
2023-12-16T13:03
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
захар прилепин
россия
госдума рф
владимир путин
зарядье
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин сообщил РИА Новости, что собирается в ближайшее время в Донбасс, чтобы навестить подразделения "Оплот" и "Родня", которые работают в зоне спецоперации на Украине. "Ехать собираюсь в ближайшее время, но пока не с полным набором полномочий, а чтобы навестить свои подразделения "Оплот" и "Родня", которые работают сейчас в зоне СВО, непосредственно участвуют в боевых действиях. А сам уже - когда восстановлюсь, пройду комиссию, чуть попозже. Пока еще тросточка мешает", - сообщил Прилепин РИА Новости. "Я могу и сейчас без нее пройтись, но чуть больше функционала должно работать", - добавил Прилепин. Писатель в субботу посетил в "Зарядье" собрание группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Участники на мероприятии оставляют подписи в поддержку действующего главы государства.Путина, к примеру, также поддержали музыкант Николай Расторгуев, актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, артист балета Николай Цискаридзе, фигурист Евгений Плющенко, певица Диана Гурцкая, сенатор Александр Карелин, дирижер Юрий Башмет, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, боксер Александр Поветкин, шахматист Сергей Карякин, боксер Денис Лебедев, блогер и писатель Дмитрий Пучков (Гоблин), депутат Павел Крашенинников, кинорежиссёр Никита Михалков. Кроме того, ожидается, что мероприятие посетит певец Ярослав Дронов (Шаман) - его имя обозначено на одном из кресел в зале.
https://ria.ru/20231114/prilepin-1909300100.html
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общество, донбасс, захар прилепин, россия, госдума рф, владимир путин, зарядье
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Захар Прилепин, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, Зарядье
Прилепин заявил, что скоро посетит Донбасс

Прилепин заявил, что в ближайшее время посетит Донбасс и свои подразделения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин сообщил РИА Новости, что собирается в ближайшее время в Донбасс, чтобы навестить подразделения "Оплот" и "Родня", которые работают в зоне спецоперации на Украине.
«
"Ехать собираюсь в ближайшее время, но пока не с полным набором полномочий, а чтобы навестить свои подразделения "Оплот" и "Родня", которые работают сейчас в зоне СВО, непосредственно участвуют в боевых действиях. А сам уже - когда восстановлюсь, пройду комиссию, чуть попозже. Пока еще тросточка мешает", - сообщил Прилепин РИА Новости.
"Я могу и сейчас без нее пройтись, но чуть больше функционала должно работать", - добавил Прилепин.
Писатель в субботу посетил в "Зарядье" собрание группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Участники на мероприятии оставляют подписи в поддержку действующего главы государства.
Путина, к примеру, также поддержали музыкант Николай Расторгуев, актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, артист балета Николай Цискаридзе, фигурист Евгений Плющенко, певица Диана Гурцкая, сенатор Александр Карелин, дирижер Юрий Башмет, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, боксер Александр Поветкин, шахматист Сергей Карякин, боксер Денис Лебедев, блогер и писатель Дмитрий Пучков (Гоблин), депутат Павел Крашенинников, кинорежиссёр Никита Михалков. Кроме того, ожидается, что мероприятие посетит певец Ярослав Дронов (Шаман) - его имя обозначено на одном из кресел в зале.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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14 ноября, 10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассЗахар ПрилепинРоссияГосдума РФВладимир ПутинЗарядье
 
 
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